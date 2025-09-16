26 familias accederán a su vivienda en el barrio Santa Rita tras el sorteo público

Sáenz Peña. A través del Plan Provincial de Viviendas, financiado con recursos propios, el Ejecutivo chaqueño continúa dando respuestas a la demanda habitacional, al mismo tiempo que genera empleo local y dinamiza la economía de la construcción. El sueño del techo propio se convertirá en realidad para 26 familias.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) confirmó que en los próximos días se entregarán 26 viviendas correspondientes al barrio Santa Rita de Presidencia Roque Sáenz Peña. Las unidades fueron adjudicadas recientemente mediante un sorteo público realizado en el Centro Cultural Municipal, en el marco de las políticas habitacionales que impulsa el gobierno provincial.

Obras terminadas

El vocal del IPDUV, Daniel Monti, supervisó los trabajos en servicios básicos, accesos y desagües pluviales.

El organismo recordó que, al inicio de la actual gestión, se encontraron obras paralizadas, infraestructura deteriorada y escasez de recursos. A pesar de ello, se logró reactivar y concluir proyectos de viviendas y departamentos que estaban abandonados.

En el mismo barrio, ya se entregaron 35 viviendas y 32 departamentos recuperados y reacondicionados con infraestructura esencial.

Adjudicación transparente y equitativa

El sorteo se realizó bajo un sistema de segmentación por categorías, contemplando grupos familiares con hijos, sin hijos, personas con discapacidad y familias con más de 25 años de antigüedad en el padrón. Este mecanismo busca garantizar mayor equidad y transparencia en el acceso a la vivienda.

Asimismo, se implementó un reglamento que incorpora un segmento especial para familias históricamente inscriptas, respondiendo a una demanda que se sostiene desde hace más de dos décadas.

Compartir