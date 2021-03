500 pacientes con Covid-19 positivo fueron atendidos en UME durante desde el inicio de la pandemia

Sáenz Peña. El sanatorio médico de la Universidad Nacional del Chaco Austral tomó la posta en la recepción de casos positivos con Covid 19 en la ciudad de Sáenz Peña. Fue así que desde que inició la pandemia se realizó una excelente labor por parte de todo el personal de salud, recibiendo a más de 500 pacientes con coronavirus hasta el día de la fecha y logrando el 75 por ciento de altas médicas. Sumado a esto el sanatorio es pionero en toda la región norte del país en el uso de plasma convaleciente como tratamiento positivo de base para los pacientes afectados por la pandemia.

Tras cumplirse un año desde el primer caso positivo en nuestro país, ocurrido el 3 de marzo del año pasado, profesionales de la Unidad Médica Educativa (UME) realizaron un balance de lo actuado, resaltando las prácticas medicinales y el compromiso de todo el personal médico que trabaja en forma denotada para reducir los estragos de esta terrible pandemia.

Al respecto, se refirió el doctor Fabián Acevedo, jefe del área de Aislamiento por Covid 19 en la Unidad Médica Educativa, quien hizo un balance del trabajo que se lleva adelante en el sanatorio médico desde que recibieron a los primeros pacientes afectados por coronavirus. En relación a eso informó que al día de hoy pasaron más de 500 pacientes por el servicio de aislamiento de UME, logrando el 75 por ciento de altas médicas, es decir con resultados muy favorables.

Asimismo recordó que fueron los profesionales de la Unidad Médica Educativa quienes comenzaron a trabajar con tratamientos a base de plasma convaleciente en toda la región norte de Argentina y quienes en Agosto del 2020 determinaron que utilizar plasma convaleciente en etapa temprana era muy efectivo. Tal es así que ocuparon el sexto lugar en cantidad de transfusiones realizadas a nivel nacional. Sobre cuáles son los beneficios de este tratamiento, el doctor enumeró: menor tiempo de internación del paciente, mayor probabilidad de sobrevivir y menor cantidad de secuelas, principalmente de origen pulmonar y cardiológico.

Sumado a este gran logro, también iniciaron tratamientos con el uso del ibuprofeno inhalatorio en toda la región norte, a través del cual se pudo notar resultados muy positivos. “Ha quedado demostrado que en los pacientes que ya cursaban la patología en el octavo día, es decir que ya no estaban en la etapa temprana de la enfermedad -y por ende no podían recibir el suero hiperinmune o equino ni tampoco el plasma convaleciente- este era el método que mejor resultaba”, explicó Acevedo. En tal sentido, si lamentó que en lo que se refiere al uso del suero equino hiperinmune, “los pacientes han evolucionado a una asistencia respiratoria mecánica, por lo cual no podemos compartir las buenas experiencias que manifestaron otros médicos a nivel nacional”, dijo.

Situación actual

En cuanto al trabajo que desarrollan actualmente los profesionales médicos de UME, manifestó que todos los pacientes que llegan a la unidad médica reciben el tratamiento de plasma convaleciente como base, generando muy buenos resultados. “Inclusive actualmente se utiliza este tipo de tratamiento en pacientes en etapas más tardías, ya que se comprobó un menor ingreso de ellos a la unidad de terapia intensiva e incluso quienes pasan este sector tienen mejor respuesta orgánica al uso del ibuprofeno inhalatorio”, explicó el Jefe de Aislamiento.

Respecto a si notó aumentos o bajas en la cantidad de pacientes con Covid 19, reflejó que al comienzo de la pandemia el porcentaje de ocupación de camas era del cien por ciento, mientras que hoy es del 75 por ciento. “Es decir que si bien los ingresos son constantes, hemos notado una disminución de casos que demandan internación”, expuso.

La UME como centro de consulta

Hoy por hoy la unidad médica se convirtió en un centro de consulta de los distintos médicos que trabajan en el interior del Chaco, sobre todo para conocer cómo se realiza el trabajo terapéutico con el paciente ya sea en la clínica o en su domicilio. Es por eso que el doctor Acevedo junto al doctor Julio Cesar Sánchez, especialista en imagen, decidieron brindar charlas y dictar clases sobre el tratamiento Covid 19 en distintas localidades de la provincia, siendo invitados por la Federación Médica del Chaco. También hay que destacar que se amplió el límite de recepción de pacientes, y en la actualidad se reciben pacientes de Pampa del Indio, Presidencia de la Plaza, Villa Ángela, San Bernardo e incluso de pueblos ubicados desde la provincia de Salta hasta Chaco.

Por otro lado, tanto el doctor Acevedo como el doctor Marcelo Gallovich forman parte de una red de médicos que trabajan con pacientes afectados por Covid 19, cuya base se encuentra en Chicago, Estados Unidos, y donde se desempeña arduamente la reconocida bióloga Laura Bover. “A través de este grupo de trabajo podemos ver que no nos encontramos lejos de los tratamientos que se realizan a nivel mundial, sino que por el contrario somos pioneros en ciertos tratamientos, como el uso de plasma convaleciente y que además tenemos un porcentaje de mortalidad por debajo de la media”, dijo el médico resaltando la excelente labor que llevan a cabo los profesionales de salud de la UME.

La vacuna bajará la mortalidad

En otro ámbito de cosas, al ser consultado sobre el uso de la vacuna y sobre su percepción de lo que vendrá, expresó que su mensaje es muy optimista ya que puede notar los beneficios que conlleva recibir la inyección. “En el mes de diciembre los profesionales que integramos el área de aislamiento recibimos la primera dosis y la segunda en enero, y tras practicarnos el dosaje de anticuerpos pos vacuna notamos una considerable elevación”, comentó y añadió que “esto refleja a las claras que la respuesta es muy positiva, ya que nos permite tener cierta protección ante el virus”.

Al mismo tiempo aclaró que la vacuna no va a disminuir el número de infección sino que va a bajar la mortalidad. “Debemos tener en cuenta que habrá menos cantidad de pacientes que van a llegar al estado de hacer un síndrome agudo de respuesta sistémica, que constituye el estadio más grave que tenemos en esta patología, lo que quiere decir que vamos a seguir infectándonos pero la gravedad de los casos va a disminuir considerablemente, por lo cual representa un gran avance”, finalizó el médico Fabián Acevedo, jefe de Aislamiento de la Unidad Médica Educativa de Uncaus.