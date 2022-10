82% móvil: jubilada acusa a Gustavo Martínez de «robo»

Resistencia. Elena Beatriz Zabala distribuyó un escrito donde es cruda en la crítica con el intendente peronista resistenciano, quien continúa en caída libre con su imagen cada día más cuestionada.

El texto de Zabala dice:

Los Jubilados Municipales Autoconvocados, pensionados y retirados de la Caja Municipal de la ciudad de Resistencia, venimos llevando a cabo, desde marzo de 2021, luego de una devastadora pandemia en la que nos tuvieron encerrados por más de un año, una serie de actividades, en pos de que el intendente Gustavo Martínez nos devuelva el 82% móvil que nos robó desde diciembre de 2019 a septiembre del 2022. También reclamamos el 96%, de acuerdo a la inflación que fue del 122%, ya que hemos recibido sólo un 25%, pagado a cuenta gotas.

Después de 32 meses de su gestión, nos ha robado no sólo los haberes que por ley nos corresponden, sino también la dignidad, a los ex empleados municipales, que durante más de 35 y 40 años hemos trabajado y aportado para nuestra jubilación. No queremos dádivas, queremos lo que merecemos y lo que nos ganamos honradamente.

Cuando pedimos una audiencia con el intendente para explicarle nuestro reclamo, nos encontramos con candados en los portones de la Casa de la Democracia. Hemos recurrido al Defensor del Pueblo, a las autoridades del Insssep, a los medios de prensa, a los concejales y a los diputados de los distintos signos políticos y a la justicia, los que, hasta la fecha, están sordos y mudos ante nuestros reclamos.

Está de más decir en la situación que nos encontramos, con el agravante de que ni siquiera podemos asistir al médico, debido a los plus que nos tienen acostumbrados y una obra social totalmente quebrada.

Tiene que saber el pueblo de Resistencia, el gobernador del Chaco y los políticos de distintos partidos, que solo los bastones y las sillas de ruedas son nuestras armas de lucha y que la insensibilidad demostrada ante estos justos reclamos nos impone solo seguir luchando hasta que las fuerzas nos abandone.

Si esta insensibilidad tiene el intendente con los jubilados municipales, grupo etario más débil y de más riesgo, qué podemos esperar que tenga sensibilidad por el pueblo de Resistencia.

Pedimos que nos devuelva lo que nos robó.

Nos sentimos desprotegidos, abandonados e impotentes ante la indiferencia del poder político.