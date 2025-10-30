A pesar de la baja de inflación, el aumento de los productos supera los ingresos mínimos y jubilaciones

Resistencia. De acuerdo con el relevamiento mensual del Índice Barrial de Precios (IBP) sobre los 57 productos que componen la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en comercios de cercanía de los barrios populares, los precios registraron en septiembre una variación de -0,90%, acumulando un incremento interanual del 28,47%.

Así, una familia integrada por dos adultos y dos niños que en septiembre de 2024 necesitaba $ 370.023,93 para adquirir la CBA, en septiembre de 2025 requirió $ 475.367,94, es decir, $ 105.344,01 más para comprar los mismos productos.

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) —que incluye, además de los alimentos, bienes y servicios esenciales como transporte, tarifas, educación, salud y vestimenta— alcanzó en septiembre un valor de $ 1.083.838,90 para la misma familia de cuatro integrantes. Un año antes, el monto era de $ 886.458,96, lo que representa un aumento de $ 197.379,94 para sostener el mismo nivel de consumo básico.

AUMENTOS POR RUBRO

En septiembre, el rubro que más aumentó fue el almacén, con una suba del 2,58% respecto de agosto, alcanzando un costo promedio de $ 204.000,24.

Por su parte, la carnicería registró una leve baja del -1,22%, y llegó a valer $ 179.872,18, es decir, 2.213 pesos menos respecto al mes anterior del censo.

Por último, la verdulería fue el rubro con mayor caída mensual, con una disminución del -7,32%, situándose en $ 91.495,51.

PRODUCTOS MÁS CAROS

La paleta cocida lideró las subas con un 72,22%, pasando de $9.000 a $15.500 por kilo. En segundo lugar, el vinagre subió un 66,67% pasando de 1.200 a 2.000 pesos, mientras que el salame subió un 65,00% pasando de de $10.000 a $16.000.

El mayor aumento se observó en la carnaza, que subió un 25%, pasando de $9.600 a $12.000 por kilo. Le siguió el pescado, con un incremento del 17,24% (de $7.250 a $8.500), y la carne picada, que aumentó un 12,07% (de $8.700 a $9.750).

En este rubro predominaron las bajas, aunque algunos productos mostraron subas. La pera fue el producto con mayor incremento, con un 10% (de $2.500 a $2.750), seguida por la manzana, que subió 7,69% (de $2.600 a $2.800), y la lechuga, con un 7,14% (de $2.800 a $3.000).

EL IMPACTO DE LA INFLACIÓN: JUBILACIONES y SALARIO MINIMO VITAL Y MÓVIL VS CANASTA BÁSICA

La directora del instituto, Patricia Lezcano, comentó: “Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, es por lo menos dudoso, el relato oficial que afirma que la desaceleración de la inflación impacta de inmediato positivamente sobre el poder adquisitivo de la mayoría de la población”.

Una simple comparación entre la evolución de los valores de la jubilación y el salario mínimo con los aumentos en las canastas básicas durante el actual gobierno, nos da una primera respuesta.

EVOLUCIÓN DE LA JUBILACIÓN Y SALARIO MINIMO VS. EL VALOR DE LAS CANASTAS BASICAS (1) NOVIEMBRE 2023 SEPTIEMBRE 2025 VARIACIÓN ACUMULADA JUBILACIÓN MINIMA $156.720 $396.304 153% SMVM (2) $146.000 $322.200 120,68% CBA(3) $170.232 $475.367 179% CBT(4) $365.999 $1.083.838 196%

1- Durante el gobierno de Javier Milei

2- Salario mínimo vital y móvil

3- Canasta básica alimentaria

4- Canasta básica total

Durante los 22 meses de gestión del actual gobierno, el salario mínimo aumentó un 120%, mientras que la jubilación mínima lo hizo en un 153%. En el mismo período, la Canasta Básica de Alimentos (CBA) se incrementó un 179% y la Canasta Básica Total (CBT) un 196%, lo que refleja una pérdida sostenida del poder adquisitivo.

“Esta situación explica la caída del consumo registrada en los últimos meses, que impacta especialmente en los pequeños y medianos comercios minoristas”, agregó Lezcano.

Por otra parte, planteó que “en Argentina existen 4.480.000 jubilados, lo que representa el 9,5% de la población total, y todos ellos perciben la jubilación mínima y, dado que sus ingresos no alcanzan para cubrir las canastas básicas, se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

ALIMENTOS QUE MÁS AUMENTARON EN ESTE PERÍODO

ALMACÉN NOVIEMBRE 2023 SEPTIEMBRE 2025 ACUMULADO Pan $800 $1610 101% Fideo 550 1200 118% Queso 2800 10.000 257% leche 600 1600 166% yerba 1000 2250 125%

VERDURAS NOVIEMBRE 2023 SEPTIEMBRE 2025 ACUMULADO Lechuga 700 3000 328% Manzana 800 2.800 250% Pera 800 2750 243% Huevo 1200 3000 150% tomate 800 2000 150% Cebolla 350 1000 185%

CARNES NOVIEMBRE 2023 SEPTIEMBRE 2025 ACUMULADO Asado $3500 $12.000 242% Carnaza $3500 $12.00 242% Carne Picada $2800 $9750 248% Nalga $3.250 $10.800 232% pollo 1500 4250 183%

Compartir