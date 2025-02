Abogado Lucach advierte que la peluquera y el metalúrgico desoyen a la Justicia e incumplen con la orden de revinculación

Sáenz Peña. Los abogados de Silvana Osurak, la madre que lucha por encontrarse con su hija de 7 años, dieron detalles de las causas judiciales y advirtieron que la otra parte, la peluquera Luisa Pérez y su marido el metalúrgico Palito Araujo, “incumple todas las órdenes judiciales” e impide que la mujer vea a la niña.

El abogado penalista Miguel Lukach informó a radio La Red que, en el marco de la causa penal contra Silvana Osurak por supuesto abuso sexual a su hija de 7 años, se pidió un informe al Instituto de Medicina y Ciencia Forense (IMCIF), que fue entregado en los últimos días y el cual determinó que no existió ningún tipo de abuso. “En consecuencia, el sobreseimiento vinculado con las personas que están imputadas en la causa es un hecho, sólo estamos esperando la resolución del sobreseimiento”, apuntó.

“Fue una situación muy irregular porque todos los informes vinculados con los médicos oficiales del Poder Judicial determinaron la no existencia de acción ilícita”, remarcó el letrado sobre la denuncia de la parte paterna de la niña que ahora está a su cargo.

Para Lukach, el “error que comete desde el punto de vista procesal la fiscal interviniente, la doctora Lupi, es imputar de un hecho ilícito en base a un informe de un médico particular, pagado por la contraparte”. “En tanto, los médicos oficiales determinaron que no fue así, que no hubo abuso de naturaleza alguna”, reafirmó.

El abogado adelantó que se planteará una “querella particular en su momento, que irá directamente al Juzgado Correccional donde se va a sustanciar el planteo judicial más allá de todo el daño moral que todo esto causó”. “Desde el punto penal, ya planteé una nulidad respecto de la declaración de imputado que se le tomó a Osurak. Se le imputa un hecho en base a un informe médico de un particular, haciendo caso omiso a la descripción y lo que consignó el médico oficial”, explicó sobre cómo sigue el proceso.

Desobediencia judicial

En cuanto a la casa que se tramita en el Juzgado de Familia por la revinculación de la niña con su madre, la abogada de Osurak denunció que el padre y la familia paterna siguen sin cumplir las medidas dictadas por la Justicia. “Es triste y lamentable porque se pone en juego la integridad física, psíquica y emocional de una niña de 7 años”, sostuvo.

Recordó que “después de mucho tiempo”, el año pasado “se logró una pequeña revinculación el Día de la Madre, bastante complicada porque no ponen voluntad de la parte paterna y sus abogados”. Luego, pasado un tiempo más, la mamá la volvió a ver a duras penas”, agregó y señaló que desde entonces han incumplido las revinculaciones los días martes y jueves tal como lo ordenara el juzgado.

“También se fueron de vacaciones sin respetar la orden judicial, porque no la podían sacar de Sáenz Peña. Violan todas las órdenes judiciales, no les interesa nada. Estamos con las revinculaciones sin cumplir desde hace tres meses y no sabemos nada de la nena porque tampoco la llevan al tratamiento psicológico que ordenó el Juzgado”, aseguró la letrada.

“Las órdenes del Juzgado están bien, pero la otra parte no cumple. No ponen ni una cuota de voluntad, la tienen a la niña como un objeto. Ella no sale, perdió a sus amigos que la extrañan, su mamá y la familia materna la lloran”, advirtió.

