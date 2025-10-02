Adolescente «wilero» fue demorado por atropellar y lesionar a un ciclista

Sáenz Peña. Se trata de un menor de 13 años quien fue arrestado en la ciudad termal, tras protagonizar un accidente, en el que un hombre de 65 años resultó con fractura expuesta en el tobillo izquierdo. El hecho ocurrió el sábado por la tarde, en la prolongación de calle 33, camino al Aeropuerto de Sáenz Peña.

Según la investigación policial, el menor conducía una motocicleta tipo cross Yamaha TTR-230 cuando intentó realizar una maniobra de «willy» y terminó embistiendo a Jorge Orlando Barraza, quien circulaba en bicicleta en dirección al Aeropuerto.

Tras el choque, el adolescente y sus amigos huyeron del lugar por temor, dejando al hombre herido en el suelo.

El hombre accidentado es de Colonia Pampa Napenay, y el mismo fue trasladado hasta el hospital con una grave lesión: «fractura expuesta de tobillo izquierdo».

Horas más tarde, la Policía logró localizar y arrestar al conductor de la motocicleta, que quedó a disposición de la Fiscalía N°4, a cargo de Gustavo Valero.

La causa fue caratulada como «Supuestas lesiones graves en accidente de tránsito», y se continúan con las diligencias correspondientes.

