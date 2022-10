Agrupaciones Peronistas cuestionan fuertemente a la actual conducción partidaria tras el acto del 17 de octubre

Sáenz Peña. En un escrito extenso, Dante Moreira y las Agrupaciones Frente Voluntad Peronista, Confío en Sáenz Peña, Sáenz Peña Peronista y Sáenz Peña Piensa 2.023, cuestionaron la conmemoración hecha a nivel local, hablando de «la calidad de sus dirigentes”, y poniendo en el tapete cuestiones de ética y moral.

El escrito cierra con una secuencia de preguntas:

El escrito completo:

El día después de la Lealtad

Nos expresamos hoy 18 de octubre, y tal vez muchos no lo sepan, pero ayer 17 fue el día en el que para los Justicialistas es el día de la lealtad, fecha de 1945 en la que nace este movimiento por la iniciativa de miles de argentinos fueron a pedir por la libertad del entonces Coronel Perón que había sido detenido por las autoridades días antes. Nació el Peronismo

Miles de personas, sin agredir, sin derrocar, sin destruir, salieron a las calles para pedir por la libertad de quien llamaban el Coronel del pueblo, Perón, dando nacimiento al movimiento justicialista que aún hoy sigue siendo el espacio político más grande en afiliados de argentina, de Latinoamérica y porque no del mundo

A la luz de lo que vivimos, muchos jóvenes, tienen un recuerdo de algún abuelo, un tío, sus padres, o algún familiar en su propia historia que les habló de Perón, de sus acciones, o que aún hoy son peronistas por su formación

Muchos de ellos, cuando hablamos con ellos, nos comentan sus dudas entre lo que les contaron esos abuelos, tíos o padres, y lo que ellos viven en su realidad. No ven la coincidencia entre lo que intentan mostrarles como Peronismo y lo que sus historias familiares dicen: “O lo que ellos viven”. Esto es otra cosa, muy distinta

Por eso hablamos hoy 18. Por qué? Porque hoy volvemos a la realidad, el día después de la Lealtad .-

Ayer 17, todos, sobre todo aquéllos que no están en el mundillo chico de la política nuestra, vieron la multiplicidad de actos, saludos, previstos para el 17 de Octubre

Nosotros estimamos que muchos vuelven a Perón cuando se les complica el panorama, cuando necesitan de esa mística inmensa que todavía vive; pero apenas pueden, se alejan de su legado o enseñanzas . Por eso hoy volvimos a la realidad, luego del 17

Vemos que hasta nos saludan, y nos hablan de la unidad, de soberanía o justicia social; mientras todos los días se bastardean las banderas Peronistas

En algunos casos, (a algunos) nos quieren distinguir, cosa que agradecemos, por alguna noble tarea que supimos hacer, pero antes y después del 17, se cansaron de excluirnos o negarnos. Hoy nos ofrecen una foto. Por eso hablamos hoy, el día después de la Lealtad

Con respeto, decimos que antes de la desesperación por juntar algo de gente para fotos de Facebook, el 17 de Octubre, deberían repudiar esos afiches de convocatorias insoportables como el de Evita estrella montonera, pancho y bombo, o ese de Perón con una caja de vino tinto!!. En despreciable actitud antiperonista. No des da nada de vergüenza ?. El silencio parece afirmarlo

Como esos cuadros que degradan la figura de un intelectual estadista como Perón en la sede del PJ de algunos lugares como el de Capital. El Perón-Buda que colgaron en sus paredes

O debatir, y criticar esta imposición de lo relativo, que nos pretende hacer discutir hasta lo que está mal. El relativismo moral y político pudre el contenido del justicialismo. Se malogra el contenido y se destruye el peronismo hasta en su estética, negando sus valores como Justicialistas, valores como el respeto a la vida humana, el humanismo, al trabajo, a la formación política, a la educación… a la política internacional

¿Pregunto qué tiene que ver todo eso con un Movimiento que siempre contempló una armonía espiritual y material en la persona; la integración individuo y comunidad? El Justicialismo está en la vereda opuesta de ese pensamiento relativista e individualista

El justicialismo no se mide por el relativismo, y no todo da lo mismo. Es una formulación filosófica que concibe al desarrollo del individuo en la comunidad y la presencia de la comunidad en el individuo

El Justicialismo está en las antípodas de excluir, bastardear, echar, malograr su contenido, aunque vivimos un Peronismo de exclusión

Hace tiempo no veíamos el grado de tristeza que tienen jóvenes, gente mayor, profesionales, familias. Y es casi paralelo al grado de expulsión de cientos de familias peronistas de la construcción política

Vale más la obsecuencia, el relativismo, o en algún caso, el CBU de un dirigente que recuperar nuestra historia

La suerte de un Peronismo Macunaíma, como esa novela-leyenda que relata la historia de un caníbal que comía trozos de su propio cuerpo . En Sáenz Peña –por ej.- cientos de familias peronistas se fueron, otros excluidos, mientras pasan las sonrisas en fotos de dirigentes que no dirigen a nadie (hasta algunos armaron sellos por fuera, le sacaron pocos votos el peronismo pero vuelven siempre a su cobija cuando se les acaba el negocio). Cientos de familias peronistas perdieron la fe, que ven a sus hijos sin trabajo, sin esperanza ni ilusión

Y por eso, rechazamos a quienes se acuerdan de Perón únicamente cuando el barco anda en la tormenta

En lo General

Ni siquiera convocan a los jóvenes a una épica de ser mejores, o al idealismo ambiental, o a tener herramientas para estudiar y superarse. Aunque sí los ayudan cuando usurpan terrenos, cuando cortan las calles o le faltan el respeto a las autoridades

O les proponen esterilizarse y amputar su capacidad de dar vida… O los animan con el mensaje de las bondades de la marihuana con la que muchos jóvenes escapan de su realidad existencial y de sus sueños

Las banderas quemadas, esterilizar adolescentes, matar a los bebés de las familias antes de que nazcan, destruir la autoridad de los maestros, vaciar de contenido la educación, y vaciar del contenido histórico a un movimiento político que hizo y enseñó otra cosa opuesta a esto!

Y ni hablar de los que, en el colmo de la aberración, utilizan a Evita como símbolo del abortismo militante y del antinatalismo con el que han invadido a la juventud, violando la esencia de nuestro movimiento

Alejado de su esencia. Porque el peronismo nació del ser nacional, del ser argentino, y porque Perón estudiaba y enseñaba como fracasaron las ideas anglosajonas y también las marxistas a la vez en nuestro país

Y ¿Por qué dejan llenar de “gorilas” el gobierno popular?, Se definen como socialdemócratas, hijos de la “cultura hippie”, o subversivos, pero que nada saben de la filosofía peronista, de su doctrina o de su historia

¿Por qué dejan que funcionarios del gobierno endeudador como el de Macri ahora realicen disertaciones de política y economía en nuestras sedes partidarias?

¿Por qué dejan que funcionarios de organismos provinciales -antiperonistas de cuna-, mandoneen, persigan y obstruyan la labor de muchos trabajadores peronistas que son mucho mejores y más capacitados que sus jefes?

Compañeros/as de la boca para afuera, preocupadas por la foto, la primera plana de una cáscara vacía

Si decimos unidad nacional , en el abrazo Perón-Balbín, el General Perón dio el mensaje más importante para los tiempos, en simbolizar el esfuerzo por la unidad nacional , el todo que contiene a las partes, mientras que hoy vemos que estamos discutiendo entre facciones, discutimos con mucha intensidad pero por problemas muy pequeños y solo a favor de una facción

Perón, por el contrario a la imposición actual, fue defensor del hispanismo, del respeto a la España, a la argentina mestiza, crisol de igualdad racial, valiéndose de lo que sirvió para nuestro pueblo; hasta luego de nacionalizar los ferrocarriles ingleses que nos sacaban la materia prima como si nada por décadas, Perón igual les puso nombres de actores pro-británicos de nuestra historia a varias líneas de Ferrocarriles nacionalizados porque se puso al hombro el pasado argentino, sin dividir, como corresponde a estadista

Pero claro, muchos leyeron mucho a Laclau (dividir para reinar), y muy pocos a Perón (unidad nacional)

Si hablamos de soberanía nacional , el concepto Justicialista contrasta con el clima de subversión que se vive en el sur argentino, donde con ideologías importadas se quieren quedar con nuestra Patagonia, el suelo, los recursos, y la Antártida. Por un gravísimo error de conceptos, de historia, hasta se defiende a grupos que no reconocen nuestra nación, nuestra bandera, nuestros símbolos, y la soberanía del Estado argentino sobre la Patagonia. Y todos sabemos que son grupos de terroristas que encuentran cabida solo en la pérdida de esencia, la liviandad y el desconocimiento de funcionarios, para promover acciones violentas que atentan contra la seguridad de la población y la autoridad del Estado Nacional Argentino

Y los dirigentes, en vez de defender nuestros intereses nacionales, parecen voceros pagos de usinas transnacionales, por las cuales con el verso de la plurinacionalidad, quieren tumbar nuestra Constitución como quisieron imponer en Chile, pero gracias a Dios no lo pudieron hacer

Por ej. en San Luis, las transnacionales que quieren nuestros recursos, financiaron –pusieron plata-, promovieron y participaron de un encuentro de mujeres calificado como “plurinacional”, definió a la provincia como “territorio Huarque, Comechingón y Ranquel”, sin que ningún dirigente haya tenido el reflejo básico de rechazar esos calificativos que ocultan idea de fragmentar el estado argentino a expensas de nuestro territorio. Silencio vergonzante

Justicia Social , que no es dar a la gente las cosas del otro, ni tampoco apañar la vagancia o el analfabetismo, ni significa que robar es bueno, NO!, Según Perón, es “dar a cada uno lo suyo EN FUNCION SOCIAL”, esto es, dar a cada uno lo que tenga derecho en función de su esfuerzo en sociedad

Es un tema con el que algunos se llenan la boca sin estudiar ni pensar, menos leer a Perón

El peronismo no necesita gerentes de la pobreza, ni gerentes de los pobres. Gerenciadores de dádivas o planes. Pero acá sucede al revés, si cortás la ruta, te dan mercaderías, materiales de construcción, tierras o te dan viviendas

Juan Domingo Perón creó la Fundación Eva Perón como ala del Estado para garantizar transparencia de que todos los fondos efectivamente llegaran a la gente que los necesitaba. No para que miles de ongs obtengan porcentajes de la ayuda social y que el dinero fuera quedando en el camino o el bolsillo de alguien

El Peronismo promovía el ascenso social, no la lucha de clases, o la igualación hacia abajo, favorecía el trabajo y al empresario, no peleaba con ellos: y siempre viendo si eso era adecuado para el tiempo que se vivía. Si una política no era propicia para este tiempo había que cambiar, lo dice en Conducción Política “… una verdad que hoy nos parece a nosotros incontrovertible, quizá dentro de pocos años resultará una cosa totalmente fuera de lugar, fuera de tiempo y fuera de circunstancias…”

Estudiar la esencia implica que hoy, luego de la casi indiscutida globalización, los estados nacionales han vuelto a cerrarse, a defenderse, a autoabastecerse, son más proteccionistas que el mensaje instalado, por ende, hay que entender la realidad y actuar en consecuencia

Miremos la curiosa coincidencia entre sectores conservadores ultraliberales que ven en el peronismo la fuente de todos los males nacionales, y de izquierdistas que, en sobre todo por el escenario posterior al 55, imaginan un peronismo que nunca. Los dos extremos sostienen que el peronismo combatió, combate o debería combatir al capitalismo. Más allá de algún discurso de Perón, cualquiera que analice o estudie medianamente, sabe que se trata de una afirmación falsa

Porque si hubo un líder político que defendió estratégicamente el sistema capitalista al propagar el anticomunismo precisamente entre las clases sociales, ese fue Perón. Como profesor, militar y escritor, solía tomar la parte por el todo y confundir en sus discursos, entre otras cosas, el capitalismo con el liberalismo. Cuando Perón condenaba al capitalismo, estaba en verdad condenando su formato liberal. Al comunismo también lo calificaba de capitalismo, con el agregado de Estado (Juan Pedro Denaday en Perfil, 01-07-2021)

O lo que Perón le dijo a los hombres de la bolsa de comercio en 1944, “hoy lo más conservador es ser revolucionario”, para que ellos entendiesen las conquistas a los trabajadores, aunque tal vez no lo entendieron (Pablo Guisanni Ed. Sudamericana – Pág. 179).-

Nuestra realidad local – Respeto pero no obsecuencia

Perón decía: “Las organizaciones no valen tanto por su número, como por la calidad de sus dirigentes”

¿Qué lealtad conmemora un movimiento que no analiza, debate, o piensa la forma de incluir, construir, o al menos pensar la reconstrucción de la esencia perdida?. Los debates cerrados para afianzar lo que piensan las facciones, no sectarios y excluyentes. Lo vemos todos los días en nuestro medio

¿Que lealtad conmemora un espacio que denigra a sus compañeros, los expulsa, no los deja competir?

¿Qué es la lealtad cuando un funcionario de una institución educativa gana cerca de 2 millones de pesos, mientras nuestros abuelos no llegan a 53 mil pesos mensuales? O Los compañeros paren por conseguir una mano de su movimiento?

¿O cuando en una institución, funcionarios reconocen que cometieron delitos, y como si nada, se los sigue premiando en la institución?

¿O que periodistas que ponen sangre en las fotos de Perón, de evita o de nuestro gobernador, ganan sueldos de instituciones en un gobierno justicialista?

¿O que lealtad conmemoramos cuando concejales dejan que un gobierno antiperonista archive proyectos para que se sigan beneficiando con la contratación de sus parientes, sin siquiera levantar una voz?

¿O que lealtad podemos conmemorar cuando ministros provenientes del Macrismo obsceno, intentan apropiarse de instituciones señeras de la ciudad de Sáenz Peña en desmedro de gente honesta?

¿O que lealtad podemos conmemorar cuando existen funcionarias que tienen 3 o 4 sueldos, o que gestionan usurpaciones a vecinos de la ciudad, a la par que cobran de instituciones educativas, perjudicando a cientos de vecinos?

¿O que lealtad podemos conmemorar cuando ante el enojo cierto de cientos de compañeros humildes, honestos, capacitados ante esta falta de solidez política e intelectual para enfrentar los desafíos ciudadanos que vendrán?

Con respeto pero con firmeza. La única verdad es la realidad

Cuidamos el único capital con el que contamos: nuestra conducta nuestro único activo

Y en ese sentido, con algo de autoridad, nos oponemos a las puestas en escenas de un día, que después no representan la esencia del Justicialismo, su historia, su prestigio, muy tirado por el piso

Por eso hablamos hoy, “el día después de la Lealtad”

Dante Moreira

Agrupación Frente Voluntad Peronista

Agrupación Confío en Sáenz Peña

Agrupación Sáenz Peña Peronista

-Sáenz Peña piensa 2.023-