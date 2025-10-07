Aida Ayala dijo que fueron «los amigos» quienes terminaron de hundirla y pusieron fin a su carrera política

Resistencia. En un portal de noticias capitalino la ex intendente apuntó contra la estructura de la UCR. Reconoció que se formó gracias a Rozas, y apuntó que «el fuego amigo y enemigo» fueron los que «terminaron con mi carrera política». «Miraron para otro lado y dejaron que me hunda», dijo.

La exintendente de Resistencia, Aída Ayala, repasó distintas etapas de su vida, desde su niñez hasta su gestión al frente del municipio. Compartió sensaciones, decisiones que tuvo que tomar y su visión de la actualidad, sobre todo su situación judicial .

«Empecé a seguir al radicalismo porque me gustaban los dirigentes y era más o menos con los que coincidía. Y después, para los cargos, gané un concurso por examen, y me ofrecen el cargo de subsecretaria de Servicios», comentó. Y añadió: «El que realmente me formó fue Ángel Rozas».

Cuestionó las tensiones que había desde el Estado nacional y provincial contra la Municipalidad de Resistencia en su gestión. «Cada obra que hacíamos teníamos la acusación por corrupción y sobreprecios en la justicia provincial». Para Aída, «como no fue suficiente se armó esta causa» -por supuesto fraude-, y confesó: «Hubo fuego amigo y enemigo».

«Terminaron con mi carrera política», reconoció Aída, quien cuestionó el «fuego amigo» que recibió porque dijo que nadie salió a decir ella era inocente y que esa «parte amiga» decidió «mirar para otro lado» y «dejar que me hunda».

Según Aída, estas causas se armaron para evitar que ganara o se candidatee para pelear por la gobernación de Chaco, en 2019, una candidatura casi cantada para ella debido a su victoria en las elecciones legislativas del 2017.

«Me duele que terminaron con mi vida política, con amistades, con mi familia. Fueron momentos muy duros». «Miré hacia mi alredededor y no había nadie», confesó. Fuente: DataChaco

