Aixa Joaquina Iribas Fernández, graduado en UNCAus, consigue ingreso a las Residencias del Hospital Italiano

Sáenz Peña. Aixa Joaquina Iribas Fernández, graduada en el mes de junio de 2022 en la carrera de Medicina de Universidad Nacional del Chaco Austral, logró ser seleccionada por el equipo de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano, para la sección de Residencias junto con otros seis colegas.

La admisión para formar parte del Hospital Italiano se realizó luego de que aprobara un examen y por la obtención de buen promedio académico.

Aixa, de 29 años, reside actualmente en Buenos Aires y eligió, luego de graduarse, la especialidad de Diagnóstico por Imágenes.

En cuanto a las vivencias y sensaciones que la marcaron durante la carrera, ella explicó que le «tocó vivir de cerca la enfermedad de mi abuelo quien era como mi padre. Él se atendió durante un largo período en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde la atención fue de primera calidad. Allí se utilizaron las últimas tecnologías para las cirugías que tuvo que realizarse y el trato fue maravilloso. A partir de esta experiencia, conocí de cerca el hospital y se convirtió en una meta formar parte del equipo de trabajo del mismo».

Luego de graduarse, Aixa contó que comenzó «una preparación intensiva para el examen de residencias, que se rinde una vez al año en todo el país. A partir de un orden de mérito, cada profesional puede acceder a un puesto en diferentes hospitales para realizar una especialización», explicó Iribas Fernández. Además, detalló que «el sistema de residencias es el mejor y más reconocido sistema de formación de posgrado en salud, donde el profesional pasa muchísimas horas en el hospital recibiendo clases y atendiendo un amplio caudal de pacientes en el área que eligió formarse».

Al contar cómo vivió el proceso de acceso a la residencia, explicó que «fue una gran sorpresa y honor, sin dejar de ser también un desafío enorme. Luego de que me avisaron que fui elegida, tuve una semana para preparar mi mudanza y llegar a Buenos Aires. Considero que todo esfuerzo vale la pena cuando se trata de formarse en uno de los mejores hospitales de Latinoamérica», detalló.

Como consejo para los estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Aixa Joaquina Iribas Fernández les recomienda «que estudien, sean disciplinados y no dejen de luchar por sus sueños. La formación que nos brinda la Universidad es muy buena y eso lo pude comprobar al lograr este objetivo. No soy la única, tengo compañeros graduados de UNCAUS haciendo residencias en todo el país, como Neuquén, Corrientes, Buenos Aires, Córdoba, etc. Esto habla del gran compromiso con la comunidad con el que egresamos, porque la formación de posgrado es fundamental para brindar la mejor y más especializada atención a nuestra población».

«También decirles a todos los estudiantes de medicina de UNCAUS que cuentan conmigo para cualquier consejo o ayuda que necesiten. Sería maravilloso para mí, que cada día seamos más representando a nuestra Universidad en los mejores hospitales del país» expresó Aixa.