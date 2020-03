Alarma por la situación del comercio saenzpeñense

Sáenz Peña. La Cámara de Comercio de Sáenz Peña inicio una campaña donde dan a conocer la situación de los comercios en este tiempo de cuarentena.

“Peligran más de 10 mil empleados de comercio y otros tantos comerciantes y cuentapropistas”, señalan los comerciantes a través de una campaña para informarle a la comunidad que “los comerciantes no pueden asumir el pago de salarios y en tal sentido necesitan un financiamiento a tasa 0% para poder cumplir”.

“El sector comercial está muy complicado, hay muchos rubros que están cerrados, los denominados no esenciales permanecen cerrados. Estos rubros tras el anuncio de cierre hasta el 31 de marzo no lo tomaron con agrado pero acataron la medida, pero ahora se conoce que se extendió la medida y la desesperación es mayor y decidimos iniciar esta campaña porque no estamos siendo atendidos, es una forma de llamar la atención a las autoridades para que acudan a nuestro auxilio”, dijo Rodolfo Chebuhuar, presidente de la Cámara de Comercio de Sáenz Peña.

El referente de la Cámara comentó que una de las primeras medidas fue dialogar con el intendente de la ciudad Bruno Cipolini y entre ambos confirmaron que “van a avanzar con todo lo relacionado a la cuestión impositiva municipal, el resto excede al alcance de ellos como el pedido de créditos para hacer frente a los salarios”.

Dijo Chebuhar que «este pedido se realizó a través de Federación Económica del Chaco y a través de las Cámaras que nos representan a nivel nacional, se presentó al Ejecutivo provincial y nacional, pero no estamos obteniendo las respuestas que esperábamos, es por eso que se decidió realizar esta campaña”.

Respecto al tema salarial, el presidente de la Cámara de Comercio de Sáenz Peña fundamentó que “los comercios estuvieron cerrados más de medio mes y tienen que hacer frente al salario de todo el mes, y ese no es el único ítem que tiene que afrontar ya que cada uno de ellos tiene familias, otros compromisos, deuda con proveedores. Son innumerables los inconvenientes que se debe afrontar en medio de este parate de estas características te asfixia económicamente y se tiene que recurrir a este tipo de campaña para que los gobernantes vean lo que está pasando y atiendan esta cuestión”, finalizó.