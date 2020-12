AlbertoF advierte que «se va a actuar en las calles para disipar a la gente»

Buenos Aires. Molesto con el relajamiento de la sociedad ante el Coronavirus el Presidente criticó las aglomeraciones y las describió como «caldo de cultivo para el virus».

Este jueves a la mañana, el presidente Alberto Fernández brindó una entrevista, tras reunirse con el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, donde anticipó que para impedir aglomeración de personas, en el marco de la pandemia de coronavirus, «veremos de qué modo las fuerzas de seguridad y demás empiezan a actuar en las calles para disipar a la gente».

«Diciembre fue un mes de mucho relajamiento, que llevó a reuniones sociales, marchas en Buenos Aires de distintos tipos, todas cosas que pudieron favorecer que el virus circule», expresó el mandatario en diálogo con Radio 10.

Y agregó que durante la reunión con los funcionarios: «También planteé lo que vi el 24 a la noche: chicos jóvenes que se reúnen en las plazas sin barbijos, con música a todo lo que da porque tienen los boliches cerrados. Todo eso es caldo de cultivo para el virus. Es muy peligroso».

Fernández describió que «gobernar en pandemia es lo más parecido a caminar en un pantano, uno nunca sabe dónde pisa firme», destacó y afirmó que con el tiempo ganaron experiencia para determinar los pasos a seguir», explicó.

«Mi plan es que en otoño los 13 millones de argentinos en riesgo estén vacunados. Si logramos ese objetivo tenemos que llegar a marzo un poco más aliviados, que sería el momento real de la segunda ola».

Finalmente, en el último día del año, Fernández expresó: «Confío en que será un mejor año el entrante. Las condiciones están dadas para que la Argentina se recupere y crezca», cerró.

Sobre la polémica desatada por el uso de la vacuna rusa Sputnik, que aún no terminó por completo sus ensayos en pacientes y que no hizo publicó los informes en detalle, aseguró: «No quería que la Argentina estuviera en el submundo que ve cómo el mundo del norte se vacuna. Eso es un poco lo que pasa en el sur del mundo. Hablé con todos los laboratorios y debo reconocer que la Federación Rusa tuvo un trato excepcional con nosotros. Logramos ingresar 300 mil vacunas, no 10 mil, y lo único que escucho es que se pone en duda la calidad técnica de una vacuna de un instituto con varios Premios Nobel. No entiendo por qué tan duros y severos con la vacuna».

Y respecto de los planes a futuro, para el año que viene, aseveró que la pandemia de coronavirus seguirá siendo la prioridad, remarcó que en Europa, tras la llegada de la nueva cepa, la situación está muy complicada y, para evitar un colapso como este, dijo