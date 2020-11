AlbertoF anunció fin del aislamiento social, preventivo y obligatorio

Buenos Aires. Durante el anuncio dijo que las medidas más estrictas seguirán en departamentos de diez provincias.

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes una nueva instancia de las medidas de restricción por la pandemia de coronavirus en la Argentina, que regirán hasta el 29 de noviembre, con el traspaso del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de la fase de «aislamiento social, preventivo y obligatorio» (ASPO) a la de «Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio» (DISPO), como principal novedad.

En su mensaje, el mandatario comunicó que las medidas más estrictas se mantendrán en ciertos departamentos de diez provincias, que continuarán en instancia de ASPO.

«Las medidas que vamos a anunciar van a regir hasta el 29 de noviembre. En aquellas provincias donde los contagios siguieron estables o aumentando, seguimos manteniendo las condiciones de cuidado que nos hemos impuesto. En departamentos de diez provincias continúa el ASPO», afirmó Fermández en el inicio de su discurso.

En ese aspecto, vale recordar que la provincia del Chaco ya se encuentra en fase de DISPO desde hace varias semanas.

En ese marco, sostuvo que «es hora de que el Área Metropolitana de Buenos Aires, que desde el primer día estuvo en aislamiento, pase ahora a una etapa de DISPO», y remarcó que esa región lleva «ocho semanas consecutivas de caída de contagios».

«Quiero confesarles que esto no dista mucho de lo que en realidad es hoy, porque en todo este tiempo fuimos abriendo actividades. Este distanciamiento autoriza que se pueda circular sin la autorización que hoy se requiere para circular en el AMBA», afirmó.

No obstante, el presidente hizo un llamado «a la responsabilidad colectiva, social y ciudadana», y agregó: «El problema no se superó. Debemos seguir teniendo los cuidados que siempre tenemos. Guardar el distanciamiento, usar el barbijo, lavar nuestras manos, eso garantiza mucho que el contagio no ocurra. Tenemos que seguir este tiempo con estos cuidados».

“Hay 10 provincias que siguen reclamando el ASPO. Tiene que ver, básicamente, porque hasta el día de hoy no se conoce otro remedio que nos el aislamiento. No olvidar que el problema sigue en pie. Las personas mayores de 60 años siguen con licencia en sus trabajos. Pero les pido por favor que los adultos mayores son los que más riesgos corren», indicó.

LA VACUNA CONTRA EL COVID-19

Por otro lado, Fernández se refirió a la conversación mantenida con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acerca de la vacuna Sputnik V. «Hablamos con Putin sobre la vacuna Sputnik V. Hemos logrado y estamos trabajando con el Fondo Soberano de Rusia para que podamos llevar adelante un acuerdo entre países para la provisión de vacunas», manifestó.

Y precisó: “Estamos trabajando online con los estudios de la fase 3 que se están haciendo en Rusia con la idea de que el Anmat cuente con la información necesaria para aprobar la vacuna, si es que está en condiciones de estar aprobada. Hemos recibido la posibilidad de contar con 10 millones de vacunas, o sea 20 millones de dosis. Podríamos cubrir, con las dos vacunas, las del día 1 y las del día 21, a 10 millones de personas, a partir de finales de diciembre. Esto nos exige un enorme esfuerzo. En ese punto estamos trabajando hoy en día”.

“¿Es la única vacuna que vamos a recibir? La respuesta es no. Tenemos otros acuerdos firmados con otros laboratorios. Podríamos llegar a contar con la posibilidad de vacunar a 750 mil personas con la vacuna de Pfizer. A partir de marzo contar con la vacuna de AstraZenica y Oxford. Y hemos hecho un acuerdo para buscar una de las vacunas chinas».

«Lo que nosotros queremos es que los argentinos puedan contar, lo más rápido posible, y en la cantidad suficiente con la vacuna que nos permita terminar con este tiempo de pandemia”, dijo el Presidente.