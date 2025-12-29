Alejandro Abraam explica la importancia del bono de consolidación de deudas

Sáenz Peña. Entrevistado por LT16am950 el ministro de Hacienda de Chaco explicó la importancia de contar con los 2 proyectos de ley que propone el Gobernador. Sobre la consolidación de deudas se refirió a la postura de la oposición al respecto.

El titular de la cartera de hacienda llamó a priorizar los intereses de la provincia. «El bono es una herramienta más», destacó.

Alejandro Abraam defendió los proyectos impulsados por el Ejecutivo para ordenar las finanzas provinciales y pidió a la oposición priorizar los intereses generales por sobre las disputas partidarias. En sus declaraciones sostuvo que el gobierno mantiene su disposición al diálogo, pero alertó que postergar definiciones clave implica «perder oportunidades» para la provincia.

Abraam explicó que el bono de consolidación apunta a dar una solución puntual y voluntaria a ciertos pasivos con proveedores. «Es una herramienta que puede ser útil, que es útil a nuestro entender», afirmó, aunque aclaró que no se trata de una salida excluyente ni de una medida que el gobierno impulse «de manera alocada».

El ministro subrayó que la Provincia logró estabilizar su situación: «La deuda flotante, en términos reales, hoy es similar a la de diciembre de 2023». Según detalló, los proveedores que arrastraban atrasos continúan teniendo flujo de pago, aunque con cambios en las obligaciones. Reconoció dificultades puntuales, como en el área de comedores, pero las atribuyó a cuestiones administrativas vinculadas a la presentación de facturas y no a una falta de registración de la deuda.

Compartir