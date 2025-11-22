22 noviembre, 2025

Allanamiento y un detenido por el hombre asesinado en Napenay

Sáenz Peña. Las diligencias las confirmó a LT16 el jefe de Policía, Fernando Romero. El uniformado indicó que cerca de las 17 horas se concretaba un allanamiento y se detenía un sospechoso por la muerte de Facundo Georzelowski, de 31 años, que apareció en un camino vecinal con una herida de arma de fuego en la cabeza.

En el marco de las primeras diligencias, la Policía procedió  a la detención de un hombre, y en el marco de un allanamiento esta tarde encontraron armas, y ropa con presuntas manchas de sangre.

Romero explicó a LT16 que esta tarde se cumplía con un allanamiento en un campo donde se hallaron elementos que podrían reportar más información sobre lo ocurrido con la víctima, quien fue ultimada de un disparo en la nuca.

El fiscal interviniente caratuló el hecho como «Supuesto Homicidio» y ante las ordenes emanadas de la magistratura intervinieron en el campo lindante al lugar. Además, fue detenido el dueño del campo, identificado como J.L.S., de 50 años, quien será sometido a una prueba dermotest.

