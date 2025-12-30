Ante la persistencia de las lluvias se mantiene el sistema de bombeo en la Termal

Sáenz Peña. En respuesta al pronóstico vigente y a la continuidad de las precipitaciones en la región, la Municipalidad de Sáenz Peña informó que el sistema de bombeo de la ciudad se encuentra operando a su máxima capacidad.

El operativo busca mitigar el impacto de un mes de diciembre particularmente lluvioso, donde los registros promedio ya alcanzaron los 350 milímetros.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos detallaron que, tras los trabajos preventivos realizados durante el fin de semana para reducir los niveles de los reservorios, este lunes se activaron puntos estratégicos de drenaje en toda la planta urbana.

Actualmente, según el informe oficial, en la jornada de éste lunes se encuentranban en pleno funcionamiento las estaciones de:

Barrio Puerta del Sol y Ginés Benítez-Tiro Federal.

Cuencos de calle 33 y ruta 95, y de calle 68 y ruta 16.

Barrio La Salada y Parque Temático.

Se indicó además que complementariamente, se han desplegado bombas portátiles en sectores identificados como críticos, entre ellos los barrios Sáenz Peña, Sarmiento, 713, San Martín y en la intersección de calle 22 y 71 del barrio Raota.

Perspectivas y recomendaciones

Pese al despliegue técnico, las autoridades locales advirtieron que la efectividad del sistema puede verse comprometida si se registran altos milimetrajes en periodos breves de tiempo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones de inestabilidad persistirán durante los últimos días de 2025, con una mejora prevista recién para los primeros días de enero de 2026.

Finalmente, el Municipio reiteró el pedido de colaboración a la comunidad: “Es vital que los vecinos eviten arrojar residuos en la vía pública, canales y cunetas”, subrayaron, señalando que la acumulación de basura es el principal factor que obstruye el correcto escurrimiento del agua y pone en riesgo el funcionamiento de las bombas.

