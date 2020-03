Anuncias bono de 10 mil pesos para monotributistas y trabajadores informales

Buenos Aires. Este lunes, los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni; ofrecieron una conferencia de prensa, donde brindaron detalles de las nuevas medidas económicas para el sector monotributista.

Esta área se vio muy golpeada, ante la paralización de actividades, en el marco del aislamiento social obligatorio.

Ante ello, Guzmán sostuvo que, ante esta pandemia del coronavirus, “la actividad económica se redujo fuertemente y deja a mucha gente en una situación de angustia y desesperación. Queremos que toda persona que vive en Argentina quede protegida en esta situación de crisis”, sostuvo.

Por eso, indicó que otorgarán un ingreso familiar de emergencia para aquellas familias dependientes de situación de informalidad, como monotributistas de clase A y B, que tengan entre 18 y 65 años. Será un pago único de 10 mil pesos, para el mes de abril, que podría repetirse si las circunstancias lo ameritan.

“Esto beneficiará a unos 3.600.000 hogares en Argentina. Será para trabajadores en situación de vulnerabilidad, para familias que tengan un único ingreso”, aclaró el ministro de Economía.

Para ser beneficiario, los trabajadores tendrán un “trámite simple, donde no hay que llenar planillas ni nada de eso”, dijo Moroni.

Será a través de una página de Anses, donde los interesados deberán inscribirse, en un plazo cómodo de 10 a 15 días. “A partir de allí se fijará la fecha de pago”, anunció.

Algunos de los requisitos son:

Ser argentino nativo o extranjero con una residencia mínima de dos años

No deben estar en blanco ni recibir otro ingreso

No pueden ser jubilados y pensionados, solo monotributistas sociales (A y B)

No deben percibir ningún plan nacional social, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros, a excepción de los de la AUH o Embarazo.

Mayores de 18 años

· Tendrán que tener DNI, CUIL o CUIT

· No debe tener rentas financieras ni gran patrimonio