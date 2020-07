Aseguran que el seguro multirriesgo es “solo un anuncio”

La Tigra. Referentes de las siete filiales de la Federación Agraria Argentina (FAA) se refirieron al seguro multirriesgo para girasol presentado por el Gobierno Provincial.

En virtud del anuncio del Gobierno Provincial sobre el seguro multirriesgo de girasol donde se resalta que está dirigido a pequeños y medianos productores, referentes de las siete filiales de Federación Agraria Argentina lamentaron que no hayan sido incluidos en la mesa de debate.

“Es una lástima que en esa mesa no haya estado representado el sector beneficiado, el sector no sabe de qué se trata, cuál es el marco legal de este seguro”, dijo Roberto Polich de FAA La Tigra. En este punto recordó que el seguro fue “una iniciativa que desde las siete filiales de Federación Agraria venimos solicitando hace varios años y en la cual se había aportado varias ideas y propuestas. Después nos encontramos con la sorpresa de que el gobierno no sentó a la mesa a los medianos y pequeños productores, solo lo hizo con gente del INTA, los ingenieros, las cooperativas, ganaderos y se anunció el seguro con bombos y platillos”.

Reconocieron los productores que “en general el anunció cayó bien, pero no hay que olvidarse que en Chaco venimos de dos experiencias de seguro multirriesgo que salieron muy mal, hubo productores que hasta ahora no han cobrado ese seguro”.

Creen los referentes de las distintas filiales de FAA que “el gobernador se apuró en los anuncios, tenemos un Ministro de la Producción que es de Industria y Empelo pero no Producción, Es una idea que aún tiene un largo camino para desandar, ya que el productor va a tener que, más allá de toda la plata que gira en impuestos provinciales y nacionales, aportar para este seguro”.