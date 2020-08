Aseguran que hay quienes están perdiendo todos sus animales por la sequía

Castelli. El presidente de la Sociedad Rural de El Impenetrable, Norberto Reigenborm, reveló que hace alrededor de ocho meses que no cuentan con precipitaciones importantes. Los más afectados son los productores de la zona de Miraflores que están perdiendo todos sus animales.

La prolongada sequía de casi ocho meses sigue causando estragos entre los productores de la zona Norte de El Impenetrable, provocando la masiva mortandad de animales por la falta de agua y pasturas. A pesar de que los municipios asisten con agua y alimento a distintos parajes, los más alejados quedan librados a su suerte.

“La verdad que estamos en un momento muy complicado. El tema de la sequía, como todos saben, se hizo muy prolongada y en nuestra zona, particularmente acá en Castelli, ya llevamos 8 meses con algunos chaparrones de por medio y en lo que si nos afecta mucho es en la zona norte”, explicó el presidente de la Sociedad Rural de El Impenetrable, Norberto Reigemborn, que cuenta con seis subsedes en Miraflores, Palo Marcado, Espinillo, Bermejito, Lavalle, El Asustado.

“Si bien en Castelli no estamos bien, estamos acarreando agua hace bastante tiempo, la gente necesita pastura y no tiene agua. En la zona de Miraflores al norte, hay gente que está perdiendo todos sus animales, se están muriendo afectados gravemente por la sequía, porque están sin agua y dependen directamente del acarreo de agua de los municipios, que a veces no dan abasto, y el pasto ni que hablar”, describió.

El presidente de la Rural advirtió que “en cada uno de establecimientos vive de una a tres familias que dependen directamente de su ganado, de su hacienda, a veces de ganado menor y a veces ganado mayor, que es el más afectado”.

Reigemborn reveló que en la zona de Miraflores al norte hace 13 meses que no se producen precipitaciones importantes. “Es terrible, hace muchos años que esto no pasaba”, señaló. Y graficó que “represas que hacía mucho tiempo que no se secaban comienza a descender el agua, los animales se empiezan a empantanar, y la gente los saca pero ya no reviven”.