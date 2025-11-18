Aseguran que las pymes y micropymes «no están ni en el radar de la reactivación»

Resistencia. El titular de la Unión Industrial del Chaco, Aldo Kaston, trazó un complejo panorama para la actividad productiva provincial y aseguró el escenario actual «no ofrece señales de mejora para las empresas locales».

Según afirmó, la apertura importadora, la caída del consumo y la ausencia de políticas específicas golpea en especial a las pymes y micropymes, que representan más de 90% del entramado industrial.

VISIÓN PARCIAL

Kaston coincide con los planteos que Paolo Rocca expuso en la última reunión anual de la UIA, donde el empresario sostuvo que el orden macroeconómico no basta y que el país necesita una política industrial activa. Sin embargo, advierte que esa discusión sigue enfocada en las grandes compañías y deja afuera a las pequeñas y medianas. «Ellos tienen una visión de las grandes empresas; a nosotros no nos contemplan. Ni siquiera estamos en el radar de una reactivación», afirmó.

CONTEXTO DESFAVORABLE

En ese contexto, remarcó que inversiones de magnitud, como las del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), no alcanzan a las industrias chaqueñas. Explicó que no habrá proyectos de ese tipo en la provincia y que su implementación incluso agravaría la desigualdad entre sectores. «A nosotros las inversiones del RIGI no nos van a beneficiar en absoluto», señaló, y recordó que ya lo plantearon en reuniones con legisladores.

Kaston subrayó, además, que el deterioro del empleo se siente en toda la provincia y si bien reconoció que existen programas y créditos, afirmó que resultan inaccesibles para las empresas más chicas. «El problema es que no hay consumo: sin consumo, no se mueve nada», resumió.

APERTURA

La apertura importadora agravó la situación porque va desplazando a la producción local. Según Kaston, la velocidad con la que ingresan bienes del exterior afecta de lleno a la industria chaqueña. «Estamos comiendo pan de Brasil, productos de Egipto, de Europa del Este; hasta fideos estamos trayendo», advirtió. A su juicio, el país corre el riesgo de una «primarización absoluta», donde solo el campo mantenga peso industrial y el resto se limite a elaborar alimentos básicos, mientras la mayoría de los bienes manufacturados lleguen desde afuera.

