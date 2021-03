Autoridades de la EET Nº22 aplicaron protocolo Covid ante sospechas y se aislaron dos alumnos

Sáenz Peña. Las autoridades del Colegio valoraron la responsabilidad de los padres de los alumnos que notificaron la aparición de síntomas de forma inmediata. La Directora, Sonia Retamozo, puso especial énfasis en la necesidad de concientizar a los jóvenes en cuanto a su comportamiento fuera de la escuela.

Dos sospechas de COVID fueron reportados por los padres de alumnos de la EET N°22 Teniente Benjamín Matienzo. La Directora del establecimiento, Prof. Sonia Retamozo relató a Radio La Red que estaban en el período de Intensificación, “venían a recuperar los contenidos que tenían pendientes, en esa etapa se produce estos casos que no son positivos todavía porque no están los resultados”.

Según comentó, los padres avisaron rápidamente al colegio la situación de los dos alumnos, y llevaron a sus hijos a realizar el test de diagnóstico, “pero como no había test rápidos en el Gualok, los dejan aislados ahí. Entre mañana y pasado estarían los resultados”.

Igualmente, el colegio puso en marcha las medidas de protocolo y cerró el edificio, en principio tres días para su desinfección. A partir de conocer los resultados de los test, se tomarían las medidas correspondientes.

La Directora puso especial énfasis en la necesidad de concientizar a los jóvenes en cuanto a su comportamiento fuera de la escuela, y solicitó “que los padres insistan en la prevención, porque en la institución podemos tomar todas las medidas, pero necesitamos que se tome conciencia con los cuidados”.

Sobre las situaciones que se producen entre los alumnos, manifestó que “los chicos son adolescentes, no tienen miedo, no se cuidan, salen a la vereda y se abrazan, no usan el barbijo, toman las gaseosas de las mismas botellas, entonces nosotros podemos tomar todas las medidas pero si no nos acompañan, es muy difícil”.

Otro de los puntos importantes para el regreso a la presencialidad es que las familias estén atentas a cualquier síntoma que pueda aparecer, y reportarlo rápidamente a la escuela.

En este caso, la docente remarcó que “estos padres vinieron y avisaron, eso es muy importante. Los papás actuaron muy bien, ante los primeros síntomas los llevaron a hacer el test para verificar”.

Finalmente, la Directora aclaró que en la actualidad están trabajando de manera virtual, “con los pocos docentes que están dando clases, porque están con medidas de fuerzas”.