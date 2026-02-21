Autoridades niegan maniobras fraudulentas y defienden la operatoria de la Bolsa de Comercio

Resistencia. El gerente general de la entidad bursátil, Julio Barrios Cima, salió a responder a las acusaciones por presuntas maniobras fraudulentas. Fue durante una conferencia de prensa, este viernes por la mañana.

En la ocasión acompañaron al gerente general, el vicepresidente a cargo de la presidencia, Esteban Fossati; el secretario del Directorio, Ricardo Khayat; el tesorero Marcelo Salgado y el prosecretario Gustavo Zini, además del abogado Ricardo José Urturi.

Ante denuncias presentadas en la Justicia Federal e investigaciones de organismos de control acerca supuestas maniobras que habrían afectado a inversores, Barrios Cima defendió la solidez institucional. Con tono sólido, explicó cómo funciona la operatoria no garantizada y apuntó a la transparencia de los procedimientos.

Barrios Cima destacó la historia y reconocimientos de la Bolsa chaqueña. Recordó, entre otros hitos, su designación como bolsa de cereales en 2014, otorgada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Subrayó que la institución es la más grande del norte argentino en su tipo y que desarrolló BCH Tibot, una herramienta de trading algorítmico propia, única en el país.

Además, remarcó el liderazgo regional en financiamiento para PyMES: según sus datos, la entidad asistió por más de 40.000 millones de pesos a empresas del sector privado provincial y superó los 120.000 millones en financiamiento a firmas locales.

De acuerdo a la información aportada por el gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco, la institución cuenta con una red comercial de más de 160 asesores financieros en todo el país, muchos formados en la casa, lo que permitió ampliar la base de clientes a nivel nacional.

El dirigente afirmó que los volúmenes operados posicionaron a la Bolsa chaqueña en los principales rankings de los mercados donde participa. Y anticipó el inminente lanzamiento de una aplicación de inversiones que incluirá una ventanilla virtual para realizar pagos, enviar y recibir fondos desde la cuenta comitente.

Aclaró también que todas las inversiones se encuentran custodiadas en Caja de Valores S.A., el principal depositario del país. «La solidez patrimonial, económica y financiera es fruto de un crecimiento ininterrumpido desde el inicio de nuestras operaciones», sostuvo.

En su explicación técnica, Barrios Cima detalló que en el Mercado Argentino de Valores (MAV) coexisten tres segmentos: avalado, garantizado y directo no garantizado. En este último, de negociación bilateral, no hay garantías y el riesgo de crédito lo asume el inversor. Según su descripción, cerca del 50% del volumen del mercado corresponde a instrumentos no garantizados donde, además de PyMEs, participan grandes compañías.

Agregó que el atractivo de estas alternativas suele estar en su rendimiento, mayor que el de opciones conservadoras, y lo vinculó a una regla básica de las finanzas: a mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada. Indicó que en la Bolsa chaqueña las reclamaciones formales por este tipo de operaciones provinieron de cuatro clientes sobre un total de 5.600, y que, en el caso puntual de la «operatoria real monovoltaje», la mayoría de los participantes eran inversores calificados.

El caso de Sáenz Peña

Respecto del municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, Barrios Cima señaló que la cuenta comitente estaba administrada por un funcionario municipal autorizado, asesor financiero certificado, quien definía los instrumentos a operar.

La Bolsa, dijo, se limitó a intermediar y ejecutar instrucciones en los mercados correspondientes. Aclaró que el municipio opera instrumentos no garantizados desde 2023 y que toda la documentación fue puesta a disposición de la Justicia.

Mensaje final a inversores y socios

Barrios Cima cerró su exposición con un llamado a la calma: reafirmó que la operatoria cuestionada es legal dentro del mercado, que la custodia de los valores está asegurada y que la institución mantendrá su colaboración con las autoridades para despejar cualquier duda. «Nuestro compromiso es con la transparencia, el crecimiento y el desarrollo del mercado de capitales en el Chaco», concluyó.

