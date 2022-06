Ávalos molesto con politización de elección de consejeros y mediatización de causas penales

Sáenz Peña. «No todos los que practicamos la política activamente somos iguales» fue la frase que el Dr. Ariel Ávalos, contador público y abogado, afiliado Partido Justicialista, utilizó para titular una opinión en la que cuestionó que la política se entremezcle con la Justicia y el «usar todo periodista y dueño de medio o programación» para torcer el destino de causas penales, mostrando así su enfado por el tratamiento de unos pocos medios sobre la acusación de violación a una mujer que pesa sobre un amigo suyo, Pilín Comisso.

«Es cansador para los que nos gusta la actividad política partidaria andar explicando siempre que no todos somos iguales», señaló en un escrito difundido mediante mensajes de WhatsApp, y agregó: «Digo esto, porque el saber que uno tiene una IDEOLOGÍA lo hace culpable de todo, de la pelea de Alberto y Cristina, de lo mal que atienden en la ANSES, o de los problemas de la UNCAUS… porque todos saben que es la Universidad del Coqui, pareciera que sólo trajo problemas a la ciudad, o del estado de las escuelas, o porque no hay agua en el Segundo Acueducto… y muchísimas cosas más».

Ávalos defendió a la actividad política hecha con buena madera señalando: «Lo que pasa realmente es que la gente empieza a detestar la política porque siempre muestran lo malo de ella, dejando de lado que la gran mayoría que trabaja en ella lo hace por el bien común de los demás. Hay innumerable cantidad de políticos en la calle que día a día llevan soluciones a los que realmente necesitan. Que son suficientes… no, pero muchas veces son la salvación de familias enteras».

Después dedicó dos párrafos para cuestionar la política entremezclada con la Justicia y metiendo la uña en causas judiciales. Ariel Ávalos es amigo, y se dice contador, de la familia Comisso, la que hoy en día está envuelta en un presente complicado por la acusación a Pilín (el vendedor de autopartes) de violación a una chica de 24 años. Y al parecer, el que se ventile en las últimas horas la vuelta de Liliana Lupi a la Fiscalía 4 y que eso ponga a uno de los hermanos Comisso tras las rejas, molesta y mucho.

Los dos últimos párrafos del mensaje de WhatsApp firmado por el profesional rezan: «El gran problema es cuando la política se mete por lugares que no corresponde, ni debería pasar. Ejemplo de ello es la Justicia, es un Poder independiente y cuya actividad no tiene nada que ver con la política. Pero… siempre hay uno, se mete en la elección del Consejo de la Magistratura, donde aprietan para que no se haga una reunión en Quitilipi como si fueran los dueños del pueblo, y después reciben a otro candidato en la Municipalidad y por el intendente mismo».

«O peor aún, empiezan a meterse en causas, hasta penales, que deberían tener sólo soluciones del derecho y por política tienen un desvío hacia otro lado. Se meten con familias enteras sin importar el daño que causan. Hablan de uno u otro como si siempre diera lo mismo. Para eso VALE TODO, en lo posible que tengan mucha difusión mediática para lo que hay usar todo periodista y dueño de medio o programación ayude… PARA OBTENER EL RESULTADO JUDICIAL ESPERADO», cita.

Y finalmente cierra: «En definitiva, TODOS HACEMOS POLÍTICA, no hay que negarlo, lo que hay que hacer ES BUENA POLÍTICA, y a partir de allí, cada uno en su lugar vamos a obtener mejores resultados».