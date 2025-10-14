Avances en la causa por el homicidio de Gabriela Barrios

Sáenz Peña. Por orden del fiscal de la causa Marcelo Soto fue enviado hasta el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Resistencia para la autopsia.

En principio el fiscal, con el envío del cuerpo de Gabriela hasta la capital, busca poder determinar completamente todos los elementos necesarios para dar con la mecánica del asesinato, el horario y si hubo otra cosa más que se pueda determinar en el estudio completo del cadáver antes de ser entregado a los familiares.

Cabe señalar que tras la denuncia de desaparición por parte de familiares, luego de una intensa búsqueda policial de la joven de Avia Terai, Gabriela Araci Barrios fue encontrada muerta y su cuerpo arrojado a un pozo negro, en el domicilio de Bruno Salvatierra (33). Además, se pudo saber que el sindicado responsable del crimen, tenía heridas en el cuerpo compatibles con una posible defensa de la víctima.

Las escenas de dolor y repudio que se vivieron el mediodía de la víspera, en una vivienda de un barrio de Avia Terai, lugar donde fue encontrado el cuerpo de la joven desaparecida desde la madrugada del domingo último.

El hecho de un nuevo caso de violencia de género conmociona a toda esa localidad, que no sale del asombro no solamente por el asesinato de Gabriela, sino por la manera en que el presunto responsable escondió el cuerpo arrojándolo al interior del pozo negro de la misma vivienda donde habita junto con su familia. Con todo lo que ya tendría el fiscal sobre la mesa, en las próximas horas seguramente lo imputara con la figura de «homicidio agravado en el contexto de violencia de género», pena que tiene prisión perpetua de ser encontrado culpable.

MARCAS COMPATIBLE CON DEFENSA

Una de las principales pistas que llevaron a las pesquisas policiales, tras la conducción del principal sospechoso Bruno Salvatierra, fue que el momento de ser revisado por un médico policial, las marcas de mordidas compatibles a la de una persona, que tenía en una parte del cuerpo. Eso derivó en la inmediata detención del sospechoso. Entre otros datos que se pudieron recabar, fue que Salvatierra aprovechó para arrojar el cuerpo de la víctima al pozo negro de su misma vivienda, porque su esposa había viajado el domingo hasta Charata, y no estuvo todo el día.

«PERLA» HALLÓ EL CUERPO

Luego de más de medio día de búsqueda policial, por parte de todas las divisiones de la Policía del Chaco, en distintos puntos de la localidad procedieron a allanar la vivienda del detenido, fue ahí donde la perra Perla detectó rastros compatibles con el olor de la persona que se buscaba. La perra se puso sobre la tapa del pozo negro, señalando el lugar. Poco después, al destapar los bomberos de la Policía, junto con peritos del Gabinete Científico del Poder Judicial de Sáenz Peña, divisaron el cuerpo de la víctima.

Compartir