Banco Galicia devuelve dinero hackeado, pero le echa la culpa a sus clientes

Sáenz Peña. Una publicación de ChM advierte de la Sucursal saenzpeñense del Banco Galicia, a cargo de Marcelo Pozzer, sigue sumando denuncias ante la desaparición de dinero de cuentas de sus clientes. Ahora el Banco comunica a los clientes la devolución del dinero «hurtado», pero no se responsabiliza por la inseguridad en su sistema y la falta de protección a su clientes.

Uno de los clientes que sufrió el robo de 25 mil pesos de su caja de ahorro sueldo, y que denunció el hecho ante la Justicia y ante el mismo Banco, quejándose de que el gerente Marcelo Pozzer jamás lo atendió para explicar lo que sucedía, fue notificado por el bando de la devolución del dinero, aunque el Banco dejó en claro que la responsabilidad no le corresponde. ¿Entonces, por qué devuelven el dinero a los clientes?

Cómo se observa en la grafica que acompaña la nota, un personal de la sucursal que conduce Marcelo Pozzer notificó el reintegro de los fondos, aunque aclaró que «si bien los mismo no se pudieron recuperar, el banco decidió reintegrarlos en todos los casos». Es decir que el Banco Galicia a todos los que sufrieron estos robos, que en Sáenz Peña son varios, les devolvió el dinero, pese a que insisten en que «el cliente es el responsable por compartir sus claves».

Hay clientes que recibieron la devolución de sus dineros una semana o diez días luego del robo, por lo que debieron afrontar serios inconvenientes en esos días al no poder cumplir compromisos, algo por lo que el Banco, y en particular Pozzer y sus compañeros de trabajo en la Sucursal Sáenz Peña, no dieron respuestas.

Este medio pudo saber que hay varias presentaciones en Defensa del Consumir local ante estas situaciones, donde los clientes reclaman los daños acontecidos al no poder disponer de dineros que fueron «robados» de las cuentas por deficiencias en el sistema de seguridad del Galicia.

Los clientes, que sienten que la confianza establecida con el Banco al que le confiaron sus ahorros fue traicionada, deben recurrir a la oficina de defensa del Consumidor ya que la Justicia saenzpeñense decidió, en la mayoría de los casos, no investigar y archivar las denuncias.