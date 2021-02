Barrios 134 y 713 acorralados por el miedo: «voy a electrocutar mi portón, no me queda otra»

Sáenz Peña. En un comportamiento salvaje un grupo de personas, entre las que había niños, atacó varias viviendas y ocasionó destrozos y robos. Vecinos muestran miedos. Algunos dicen que podrían armarse y otros recurrirán a electrificar accesos.

La situación no da para más. Piden más presencia en los pasillos de los barrios. Manifiestan temor al comportamiento criminal de un grupo de las comunidades aborígenes aledañas y creen que hay sobreprotección de integrantes del Foro de seguridad como Mariela Benavento.

Una de las vecinas de nombre Nancy explicó este viernes en Radio La Red que en la madrugada de ese día “empezó todo a las 2 de la mañana y siguió hasta las 7.30 horas». Describió vandalismo, casas saqueadas, roturas de iluminación en casi todo el barrio.

La vecina explicó que necesitan la ayuda del Estado en su conjunto, ya que entre los delincuentes hay niños: “anoche dentro de ese grupo había chicos de 8, 10 12 años que destrozan todo a su paso», dijo y pidió intervención de la UPI.

Dijo también que “la policía no puede actuar, no pueden hacerlos retroceder, al contrario, es una cosa impresionante de ver como estos grupos de personas los hacen retroceder, los corren. Los policías hacen lo que pueden, pero después salen a decir que la policía actúa mal, pero no es así”.

Los vecinos, que hicieron el viernes una asamblea, remarcaron que se sienten indefensos, y señalan que los agresores están armados, tienen tumberas, machetes y otros elementos.

«Voy a electrocutar el portón»

Antonia, otra vecina, participó de una audición en la tarde de LT16 y contó lo vivido en el barrio. Dijo que en su caso fue tremendo porque quisieron sacar un portón corredizo para ingresar a su domicilio. «Vienen, me rompen lo que tengo, tengo alarma, vieron la luz y peor se enloquecieron. Voy como a las 6 de la mañana a hacer la denuncia, y estando en la comisaría los familiares de esas personas nos amenazaron con rompernos todo, con prendernos fuego. Decían que ellos tenían contactos y nombraban a funcionarios”, comentó.

“El portón del frente me lo machetearon todo, estuvieron a punto de romper el portón del garaje, me rompieron todos los focos. Hasta subieron a una escalera que se robaron de enfrente para barretear. Ya no sabemos que hacer, vivimos con miedo. Yo comuniqué a mis vecinos que desde esta noche voy a electrocutar el portón, es mi única defensa, conectaré 220 al portón y lamento si esto se va a otro extremo», dijo dolida.