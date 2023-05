Beatriz Bogado, impulsada por el oficialismo para el Tribunal de Cuentas, obligada a pagar 4,7 millones de pesos por falta de rendición cuando fue ministra

Resistencia. Es por gastos no debidamente justificados en un programa que se ejecutaba mediante cooperativas. Beatriz Bogado fue condenada por el organismo contralor a cuyo directorio está postulada para integrar. Tiene la opción de pagar o recurrir a la justicia.

Se trata de un juicio de cuentas que insumió una gran cantidad de años (prácticamente una década) y que este mes obtuvo una resolución definitiva del Tribunal, luego de un pedido de revisión formulado por la exministra.

LOS TÉRMINOS

En una resolución dictada el 12 de mayo pasado, el directorio del TC hizo lugar parcialmente al planteo de revisión que había formulado Bogado junto con otros integrantes de aquella gestión en Desarrollo Social. Ellos alegaron en su defensa que las irregularidades consignadas en los informes de los auditores y fiscales intervinientes tenían su explicación en diversas circunstancias. Eso hizo que la orden de que los funcionarios involucrados paguen al Estado un resarcimiento de más de 11 millones de pesos tuviera una «rebaja» a 4,7 millones, aunque a valores de 2011.

¿Qué motivó el fallo de cuentas adverso? Varias anomalías detectadas en los gastos rendidos por el programa «Construyendo Chaco», que consistía en ejecutar algunas obras -construcción de muros perimetrales o de veredas, colocación de adoquines en calles, y otras- mediante cooperativas.

Los informes de los auditores hablan de que había gastos que no estaban acreditados, compras que no tenían relación con las obras que supuestamente se ejecutaban y adquisiciones que no se enmarcaban en el convenio firmado con el Estado nacional para el financiamiento del programa.

También se informó que no se certificaba la realización efectiva de algunas obras.

Bogado está postulada por el gobernador Jorge Capitanich para integrar el TC. Ahora puede llevar el caso a la justicia o pagar el resarcimiento junto con sus excolaboradores alcanzados por la resolución.