Bruno Cipolini cuestionó «la alianza de puertas cerradas» consumada por Rozas

Sáenz Peña. El jefe comunal local, dialogó con Radio La Red, y planteó cuestionamientos para quienes no respetan el compromiso que les confirió el vecino con el voto (Polini). Habló de Evolución y el rol político que se asume. Y dijo que «el desafió es mantener la unidad local» (Peche).

Durante una visita a una obra pública, junto a su candidato Pablo Alvarez, el intendente Bruno Cipolini, fue abordado sobre el contexto político interno, y en dialogó con el periodista Horacio Fernández a través de Radio La Red indicó que «se presentaron tres listas dentro del lineamiento político al que pertenece, mencionando que una corresponde al oficialismo partidario, y nuestra lista que se denomina ‘Juntos por Chaco + Evolución’ y una tercera lista, vinculada al sector del PRO», explicó.

Ante la consulta sobre el armado de “Evolución”, el intendente contestó que hace un tiempo venían trabajando, ya que tenían la necesidad de generar una propuesta novedosa dentro de la UCR, “Evolución está trabajando en ese sentido, en la construcción de un radicalismo con pensamiento nacional, que quiera protagonizar y disputar los espacios de gestión, venimos desde Evolución a aportar un radicalismo más competitivo, más movilizado y desde ahí un radicalismo mejor y porqué no un Juntos por el Cambio mejor, con mayor movilidad y ganas de protagonizar”, afirmó.

Ante la consulta de que un intendente figure como precandidato (Polini), señaló que “mi compromiso, responsabilidad y obligación es respetar el mandato que me han dado los vecinos” afirmó.

Con respecto al armado de listas con diferencias internas expresó que “mi disconformidad, entre comillas, tiene que ver con el reglamento que se ha planteado para el ensamble de las listas generales después de la primaras, creo que se planteó una alianza de puertas cerradas (armado de Rozas), con un piso de minorías calificados, con ensambles que dejan afuera a quienes no tienen la oportunidad de ganar o de resultar más votados, la elección puede salir en una lista 10%, en otra 38% y en la otra el resto y no resultará reflejado de ninguna manera esa composición en la lista, por lo cual hay un montón de gente que se va a sentir expulsada, eso sí me parece que está mal y que achica», indicó.

Rozas le ofreció dos lugares a Bruno Cipolini en la lista oficial, el segundo y el cuarto, y sobre eso el intendente dijo que se trató de una oferta de ensamble a la lista oficial pero que sintió que fue una oferta «tardía», debido a que Evolución ya había realizado un cierto recorrido y afirmó que «hubiera sido conveniente si aceptábamos e incluso un atajo para el sector del radicalismo saenzpeñense, pero que no se hubiera sentido cómodo en esa situación por los compromisos asumidos”.

«Creo que nuestro desafió es mantener la unidad local (con Peche), que pueda haber ciertas dificultades, pero en mi caso estoy absolutamente dispuesto a poner lo mejor de mí, contagiar nuestros simpatizantes y comprender que la diferencia es a nivel provincial, que a los radicales de Sáenz Peña hay que cuidarlos, respetarlos y que el lunes luego de la elección, debemos seguir todos juntos con la misma propuesta, por lo que considero que una primaria respetuosa sería lo más sano», concluyó el intendente.