Buenos Aires, más allá del Obelisco

“Uno no puede venir a Argentina y no conocer Buenos Aires”, me dijo un amigo extranjero que visitaba a mi familia antes de la Pandemia. Tras un recorrido de algunos días en la gran ciudad, con visitas a lugares típicos como el Obelisco, Casa Rosada, el coqueto Puerto Madero, la Cancha de Boca, al regresar a casa le preguntamos qué le pareció, y su respuesta fue: “Volví enamorado hermano”.

Hace algunas semanas OdeN fue invitado por el Ente de Turismo de CABA a una estadía de 48 horas en la ciudad, y poder redescubrir Buenos Aires, como dice el título de esta crónica “más allá del Obelisco”. Buenos Aires tiene postales muy bonitas como el Planetario iluminado de noche o el mismo Puente de la Mujer en Puerto Madero. Pero detrás de las postales está su gente, que no es el estereotipo del “porteño” que nos suele llegar al interior, sino esa gente que buscó reinventarse en plana pandemia.

Buenos Aires experimenta un relanzamiento de la Ciudad en visión turística, tanto en plano internacional como nacional. Uno de los programas llamativos en esa política definida es Turismo En Barrios que es lo que pudimos, con OdeN, vivir en 48 horas intensas de visita, observando algunos aspectos particulares de este Buenos Aires que se gestiona bajo un concepto de ciudad abierta, inclusiva, segura e innovadora. No puede existir una ciudad abierta sin que su gente se muestre hospitalaria, y no puede haber una ciudad inclusiva y segura sin inversiones y herramientas que fortalezcan esa búsqueda y que logren materializarla. Y en esta visita pudimos redescubrir que mediante 16 circuitos al aire libre, que el visitante puede acceder mediante una guía a través de un mapa on line, hay un Buenos Aires distinto a las postales que se comercializan para hacer un presente.

Palermo, el barrio más grande y más moderno para hacer turismo, fue nuestro destino y desde allí nuestra interacción con la ciudad. Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo de CABA, justamente repasó durante un almuerzo ese desafío que debieron abrazar para “repensar” la Ciudad en y post pandemia. Y en ese sentido si bien la gastronomía ha tenido históricamente una fuerte presencia de aspectos italianos y españoles, lo cierto es que en esta Ciudad “repensada”, Buenos Aires empieza a constituirse en una plaza representativa de la comida latinoamericana, además de las opciones típicas con las que cuenta. De hecho, el almuerzo con Robredo fue en El Tigre Morado, un lugar que busca imprimir la riqueza gastronómica del imperio del sol y se impone como barra cevichera. El lugar fue una muestra de lo que el Gobierno de la Ciudad hizo en Palermo, incluso readecuando recorridos de colectivos y adaptando el frente de comercios para que la gente pueda disfrutar de una zona de bares, única.

Luego una cena con Diego Gutiérrez, Director General de Promoción Turística, Lucas Delfino, Subsecretario de Cooperación Urbana Federal, y Florencia Busilachi, Jefa de Gabinete de la mencionada Subsecretaría, explicaron la existencia de un Espacio Federal de Promoción Turística que imperiosamente ancla vínculos con muchos municipios del interior de Argentina buscando intercambiar las experiencias para fortalecer el futuro que se persigue, y en ese camino sostenibilidad, accesibilidad, tecnología, innovación, gobernabilidad, son aspectos de análisis y debate siempre.

La cena se concretó en Lo de Jesús, considerado el templo de la carne y el vino. Buen vino con sello de la Malvequería. En ese encuentro explicaron los alcances de las acciones tendientes a recuperar la llegada de turistas internacionales, el turismo de negocios, los estudiantes internacionales, y por eso se planificó una iniciativa para disfrutar de los espacios al aire libre, naciendo Turismo En Barrios que quiebra lo tradicional.

María Belén Martínez, guía de Entur, fue la encargada de mostrar el Circuito Verde de Turismo en Barrios por Parque 3 de Febrero, lo que permitió conocer historias detrás de lugares y monumentos, y comprender el porqué de esta apuesta de la Ciudad. Luego llegó el turno de un Paseo por el Jardín Japonés que es un emblema representativo de la relación entre Argentina y Japón y junto a Sergio Miyagui accedimos a una mirada de la Cultura de ese país; en el lugar hubo un almuerzo con funcionarios del Ente de Turismo.

En este tipo de encuentros con funcionarios siempre hubo un común denominador en la información que se intercambió, el cuidado y la seguridad, dos factores que CABA ha trabajado particularmente para avanzar en este resurgimiento del turismo fortaleciéndose con la gastronomía y mostrando algo más a sus lugares tradicionales.

Ciudad preparada y segura

Dos puntos sobresalen de este redescubrir Buenos Aires en 48 horas. La salud y el cuidado de todos, y la seguridad para quien vive en ella y quien la visita. La cercanía con los vecinos, la eficiencia de la gestión y la obra pública son banderas que el Gobierno de CABA empuña y fortalece. Horacio Rodríguez Larreta fue por 8 años Jefe de Gabinete de Ministros y luego electo Jefe de Gobierno Porteño. Se podría decir que diseño la Ciudad que se vive, y que desde la gestión se ejecuta hoy. Seguridad, desarrollo y progreso son parte de 37 ejes que asumió al ser electo, y en ese camino el Centro de Monitoreo Urbano de Chacarita es la perla de la gestión.

El sistema de seguridad de la Ciudad cuenta con 26 mil efectivos, patrulleros, motos, camiones y cuatriciclos, más de 11 mil cámaras 360, sistema GPS, y equipos de comunicaciones sofisticados. En una charla previa a la visita del lugar, realizada en la sede de Gobierno junto a Federico Cristian Hoffmann y parte de su equipo, al hablar de la gestión se hizo hincapié fuertemente en el concepto de Ciudad cuidada y preparada, dándose gran preponderancia al Sistema Público Integral de Video Vigilancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la perla de la gestión. La Ciudad entiende a la seguridad como un plan integral en el que participan prácticamente todas las áreas de gobierno, y esa concepción tiene mucho que ver con los 2,9 millones de turistas internacionales y 6,9 millones de turistas nacionales que eligieron la Ciudad para visitarla antes de la Pandemia.

En este tiempo, el de la Pandemia, la seguridad que ha sido un pilar de la gestión, sumó el cuidado, especialmente pensando no sólo en la ciudadanía porteña sino en el visitante, y el Centro de Testeos de la Rural es un eslabón imprescindible. La experiencia en el lugar destaca dos cuestiones: organización y atención. Orden y rapidez, celeridad , prolijidad, responsabilidad y calidez, son parte esencial del trabajo en casi 2 millones de testeos hasta ahora, y sin ningún contagio del personal asignado al lugar.

«Buenos Aires, siempre te espera» dejó de ser solo un slogan. La gestión iniciada con Mauricio Macri, con Horacio Rodríguez Larreta como colaborador más estrecho e inmediato, profundizó pilares de un Buenos Aires donde la gente y la gestión conviven con un horizonte marcado “repensar” la Ciudad en y post pandemia “más allá del Obelisco”, más allá de las postales bonitas, fortaleciendo la construcción sobre el concepto de ciudad abierta, inclusiva, segura e innovadora. Preparada, segura y cuidada, como lo remarcan desde la misma gestión, una aventura cuando la conozcas, y una experiencia nueva cada vez que vuelvas.

Mi agradecimiento a Tomás, Pablo, Belén y Cintia, por la hospitalidad de la estancia. Como supo decir el amigo de mi familia: “Volví enamorado hermano”.

Horacio Fernández, periodista

Director de Opción de Noticias