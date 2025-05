Capitanich en LT16: «creo que no podría ser factor de unidad, prefiero ceder el espacio»

Sáenz Peña. El diputado provincial electo, Jorge Milton Capitanich, analizó el resultado electoral, y habló de la realidad política del Peronismo. La necesidad de unidad, su posibilidad de dar un paso al costado, las elecciones de octubre, el reclamo de autocrítica, y la interna en su partido.

Ante la consulta sobre la posibilidad de unidad en base a los resultados, que dan cuenta de la obtención de 8 bancas por parte del Peronismo (mediante dos espacios), Capitanich dijo «ya te digo que sí». «Esto tiene que manifestarse en voluntades y nosotros estamos muy dispuestos a generar el más amplio abanico de posibilidades para lograrlo. Unificando nuestro frente electoral vamos a unificar la agenda para defender nuestras banderas y a los chaqueños», dijo.

Sobre la consulta si le gustaría o lo tienta presidir la Cámara de Diputados, Capitanich fue tajante: «Yo aspiro a tener unidad de la oposición. Yo creo que no podría ser factor de unidad, prefiero ceder el espacio para que la unidad fluya».

Con esto Capitanich no respondió si va a asumir o no su banca, o si será candidato a senador y preferirá un lugar en el Senado, pero fue grafico al señalar que podría la oposición proponer otra persona que no sea él para presidir la Legislatura.

Compartir