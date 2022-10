Capitanich en LT16 habló de Peppo, Martínez, las PASO, las obras y las «abejas» que «polinizan»

Sáenz Peña. El gobernador participó de Voces de la Jornada y repasó varios temas de actualidad. PASO, visita a la sede del PJ, entrega de viviendas y obras para la Termal, su relación con otros dirigentes del PJ, Autódromo, Hospital Materno Infantil, Encuestas y Oposición, fueron los temas. También hizo un reconocimiento a LT16 Radio Sáenz Peña 950 por sus 70 años y recordó de Roberto Bracone.

Capitanich mantuvo contacto con LT16 de Sáenz Peña y allí le consultaron por su relación con Gustavo Martínez y con el nombrado Peppo. «Tengo más relación con Gustavo por relaciones de trabajo diario y cotidiano, menos con Domingo Peppo», admitió el mandatario provincial.

Pero a continuación sí efectuó un reproche contra el actual embajador en Paraguay: «La verdad es que yo tengo una conducta. Cuando él fue gobernador, durante su administración no habrá escuchado una opinión sobre su gobierno porque siempre dije que tengo que ser respetuoso de quién gobierna. Yo no veo la misma reciprocidad muchas veces «. «Pero eso no es un problema para mí, ya estoy acostumbrado», siguió.

«Tengo mucha experiencia en política y conozco este oficio, de manera que estoy absolutamente convencido de que quien quiera ser que se postule y compita, porque nadie puede cercenar el derecho de nadie», añadió Capitanich, también presidente del Partido Justicialista chaqueño.

El jefe de Estado provincial marcó que «la gente tiene aspiraciones personales y me parece absolutamente legítimo. Yo estoy más allá del bien y del mal, nadie puede en un partido estar de acuerdo con todo lo que uno hace, las críticas siempre están a la vuelta de la esquina, pero eso es parte de lo que significa la agenda política».

También habló de la Oposición tras la pregunta si era alérgico a «las abejas» o no. «No, no no (entre risas)», respondió y marcó limitaciones para la Oposición asegurando «conocemos muy bien el territorio, y tenemos equipos de trabajos, ordenamos las finanzas y cumplimos metas, nosotros hacemos».

Dijo también: «soy muy respetuoso de los opositores, todos pueden aspirar a ocupar el cargo de máxima responsabilidad. Todos sabemos lo que nos falta, y no podes resolver todos los problemas de forma simultanea».

