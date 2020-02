Capitanich, mediante un Decreto, aprobó el 11,3% que representa la «clausula gatillo»

Resistencia. La cifra representa, según el Gobierno, la sumatoria de la inflación de octubre, noviembre y diciembre del 2019. La docencia aguarda que el porcentaje se liquide y se cobre el 26 de febrero.

Tal como se acordó en la reunión del lunes 17 de febrero con los gremios docentes de la provincia, en el marco de la Comisión de Política Salarial, el próximo miércoles 26 de febrero el Gobierno realizará el esfuerzo financiero de dar cumplimiento a los reclamos del sector docente incorporando un aumento que contempla los índices inflacionarios del último trimestre de 2019, y según el anuncio oficial con esto se busca iniciar las clases el día 2 de marzo, tal como lo establece el calendario académico.

Este jueves la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Daniela Torrente, indicó que a partir del decreto Nº 248/20 firmado por el gobernador Jorge Capitanich “se estableció el 11,3% de aumento correspondiente a la sumatoria de las tasas de inflación de octubre, noviembre y diciembre del 2019”. El porcentaje se desprende de los valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Más allá de esto, Rosa Petrovich de Atech, aseguró a LT16 este jueves que «es parte del compromiso asumido, que debe ser liquidado con los 100 puntos del estado docente, pero eso solo garantiza que los docentes nos presentemos la semana que viene, para iniciar las clases el 2 de marzo debe haber una oferta para la pauta salarial 2020, porque para este año el Gobierno aún no ofreció nada, y si no hay oferta no se inician las clases».