Capitanich pidió a intendentes militar «casa por casa» y advirtió que en el FdT «no hay lugar para vagos»

Isla del Cerrito. El gobernador Jorge Milton Capitanich reunió en la Isla del Cerrito a 54 intendentes chaqueños que forman parte del Frente de Todos.

El gobernador Jorge Milton Capitanich reunió en la Isla del Cerrito a 54 intendentes chaqueños que forman parte del Frente de Todos.

La jornada se extendió durante gran parte del día y los jefes comunales pudieron realizar gestiones con diferentes áreas de gobierno. El cierre estuvo a cargo de Capitnaich, que envió un fuerte mensaje político de cara al año que viene. «No me cabe la menor duda que vamos a ganar en el 2023», lanzó.

«El esfuerzo que tenemos que hacer en este escenario nacional e internacional es ser capaces de liderar el desarrollo productivo de nuestros departamentos y producir alimentos en los municipios. Desarrollar la economía de alimentos es clave para alimentar a nuestro pueblo a precios accesibles con productos de calidad. Eso significa potenciar la economía popular, organizar a la comunidad, fortalecer la agricultura familiar», destacó el gobernador Jorge Capitanich, quien a lo largo de su discurso analizó el escenario nacional e internacional.

En ese sentido, marcó que «hoy el mundo tiene una crisis alimentaria. En nuestra región, en nuestro Norte Grande tenemos reservas estratégicas. Podemos incrementar la superficie sembrada, y la productividad agrícola. Seamos parte de la solución que reclama el mundo».

«Somos quienes propiciamos el empoderamiento de derechos en la sociedad. Están los que pretenden un anarco capitalismo, y quienes defendemos un modelo de capitalismo asociado a la producción de bienes y servicios que genere pequeñas y medianas empresas, de generación de empleo de calidad y distribución del ingreso», amplió Capitanich.

Así las cosas, el gobernador le pidió a los intendentes que trabajen para conseguir inversiones en sus localidades de modo de implementar, por ejemplo, más parques industriales. «Tenemos que lograr que ustedes también atraigan inversiones. Salgamos todos a lograr incentivar a empresarios que inviertan. ¿Cuantos empresarios ustedes tienen en sus respectivas comunidades que tienen excedente financiero? A veces compran dólares, euros, no saben ya por qué lugar del mundo girar y no son capaces muchas veces de invertir en emprendimientos industriales que generen empleo para nuestro pueblo».

«Tenemos que lograr convencer a los empresarios que inviertan en nuestras comunidades y que sean capaces de generar valor agregado en origen», insistió.

Luego, hizo un repaso de gestiones y logros de su gestión, pero lanzó: «No podríamos haberlo hecho si no hubiésemos tenido primero a Cristina y después a Alberto. Por eso, nadie se salva solo. Yo recuerdo que muchas veces luché en soledad en elecciones anteriores, cuando empezamos. Muchos creen que se pueden salvar solos, nadie se salva solo. Todos juntos, unidos. Por eso, unidad en la diversidad. Por eso plan para hacer obras y acciones que permitan transformar la calidad de vida de la gente y por eso un puente hacia el año 2023».

«La unidad es lo que nos hace fuerte, por eso podemos tener PASO y como yo siempre digo, el Martín Fierro lo dice: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. También dice hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Y también dice yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno», lo que generó aplausos de los presentes.

Capitanich afirmó entonces que «tenemos un plan, tenemos financiamiento, tenemos orden fiscal, tenemos todos», por lo que pidió: «Hay que salir a militar casa por casa, lograr claramente los desafíos que nos faltan. Seguramente no vamos a hacer todo lo que queremos y soñamos, pero justamente por eso tenemos que continuar. Y en el 2023 y el 2027 nuestro gobierno tiene que continuar en nuestra provincia, en la Nación y en cada uno de los municipios».

«Eso significa trabajo, más trabajo y más trabajo, y cada vez más trabajo», manigestó el gobernador y expresó que «el que no entienda que la vocación de servicio en política es dar todo por los demás y hacer de esto una verdadera vocación que significa trabajar día y noche, aquí no hay descanso, aquí son 365 días, son 24 horas, son siete días. En nuestro espacio no hay lugar para vagos, no hay lugar para la joda, hay lugar para la seriedad, para la responsabilidad. El que quiera divertirse a costa de la política, este no es el espacio».

Ya cerca del final, apuntó que «nuestro desafío es cada vez mayor porque la gente exige más cuando confía más. Si generamos confianza y expectativa en la ciudadanía es porque también sabe que exigiéndonos podemos dar más».

«Nuestros opositores, a ellos solamente les sirve ganar una elección con la lengua. A nosotros no. Para nosotros no solamente significa hablar, convencer y persuadir, sino hacer para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo», agregó el gobernador y culminó: «No me cabe la menor duda de que estamos en el camino correcto, no me cabe la menor duda que vamos a ganar en el 2023, vamos a ganar en cada municipio, en la provincia y en la Nación».

SOBRE EL ENCUENTRO

Según el comunicado oficial del Frente de Todos, «el encuentro se enmarca en el proceso de institucionalización del espacio político impulsado por el gobernador, y fue organizado por la consejera titular y secretaria de Municipios de la provincia, Beatriz Bogado».

«Estamos llevando adelante una indicación del gobernador Jorge Capitanich, en el entendimiento de que estos espacios sirven para fortalecer gestiones locales y provinciales, profundizando la presencia en territorio de las obras y las políticas públicas del Gobierno del Chaco», dijo la funcionaria.

El presidente del Foro e intendente de Machagai, Juan Manuel García, destacó que «hoy se intenta instalar la anti política como una solución a los problemas, y ese anarco capitalismo que quieren instalar solo es para cercenar derechos y priorizar a unos pocos. Pero ahí estaremos nosotros militando casa por casa, barrio por barrio porque somos conscientes de lo que podemos hacer por nuestro pueblo argentino», remarcó.

Según lo expresa el comunicado oficial, el Frente de Todos está compuesto por «los siguientes partidos: Partido Justicialista, Partido Adelante Chaco, Partido Causa Reparadora – CAR, Partido Chaqueño para la Unidad, Partido Compromiso Federal, Partido Comunista, Partido Corriente de Pensamiento Bonaerense, Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, Partido del Trabajo y de la Equidad, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Demócrata, Partido Diálogo Abierto por el Reencuentro, Partido Forja, Partido Frente Grande, Partido Frente para el Cambio, Partido Frente Transversal Chaco, Partido Igualar, Partido Kolina, Partido La Nueva Opción, Partido Martin Fierro, Partido Movimiento de Bases, Partido Nuevo Espacio de participación, Partido para la Victoria, Partido Participación Ciudadana, Partido Proyecto Popular, Partido Socialista, Partido Socialistas Unidos por el Chaco, Partido Equidad Social, Partido Unión por Todos, Partido Compromiso Chaqueño, Frente Renovador».>