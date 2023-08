Capitanich presentó proyecto de regularización de obligaciones tributarias y alivio fiscal

Resistencia. Se trata de un paquete de medidas para facilitar el pago de impuestos con criterios de flexibilización que será enviado a la Cámara de Diputados.

El gobernador Jorge Capitanich presentó esta mañana en conferencia de prensa el Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias y Alivio Fiscal que fue elevado a la Legislatura provincial para su tratamiento. “Se trata de una medida de alivio fiscal para pequeños y medianos empresarios, industriales y comerciantes, que les permitirá cumplir con sus obligaciones con el Estado con criterios de flexibilización”, subrayó el mandatario.

La medida forma parte de un conjunto de iniciativas anunciadas en las últimas semanas para cuidar el bolsillo de las familias, mejorar los salarios y generar un alivio financiero y fiscal para las y los trabajadores. “Nos preocupa la situación de inflación y devaluación y por eso nos ocupamos de generar medidas para atenuar su impacto”, aseguró el mandatario tras precisar los detalles del reciente anuncio de alivio fiscal.

Este instrumento alcanzará a aquellas obligaciones fiscales provinciales cuyo vencimiento hubiera operado hasta el 31 de julio de 2023 y su plazo para el acogimiento será hasta el 1° de marzo de 2024.

Para empresas privadas el plan de facilidades tendrá hasta 48 cuotas con tasa de financiación de 0% a 32% anual y anticipo del 5%. En casos de deuda en instancia judicial el anticipo será del 10%.

Municipios, empresas del Estado provincial y sociedades comprendidas en la Ley 1092-A, tendrán un plan especial de hasta 60 cuotas sin anticipo con tasa de financiación de hasta 36%. En tanto que los agentes de retención y/o percepción tendrán hasta 12 cuotas con anticipo del 20%.

Respecto a la condonación, en caso de acogimiento con pago de contado contarán con una reducción de intereses resarcitorios del 80%. Dicho porcentaje disminuye en función a la cantidad de cuotas.

Por último, los requisitos a tener en cuenta son: Acogimiento por medio de la web de ATP Chaco, mantener o incrementar dotación de personal declarada al 31 de agosto de 2023, y tener regularizadas las posiciones mensuales posteriores al último período fiscal que esta ley permite incluir.

Capitanich estuvo acompañado por el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura Santiago Pérez Pons, y el administrador de la Administración Tributaria Provincial (ATP) Danilo Gualtieri.

Danilo Gualtieri indicó que las medidas anunciadas forman parte de un paquete que será tratado en la Legislatura provincial. “Esta herramienta permite al contribuyente que no pudo cumplir con sus obligaciones que pueda regularizar su situación ante el fisco con ciertas facilidades”, remarcó.

Más medidas de alivio fiscal

Capitanich informó además que en materia de Régimen Simplificado Provincial, no se actualizarán los montos a abonar en cada categoría por 18 meses desde julio de 2022. Además, no se ejercerán facultades tributarias con relación a los reclamos judiciales iniciados mediante boleta de deuda emitida por la ATP en juicios anteriores al año 2016 que no superen los $150 mil. Tampoco se tramitarán nuevas acciones judiciales hasta el 1 de marzo de 2024.

Por otro lado, se instituye la bonificación especial al Impuesto Inmobiliario Rural del 30% por pago anticipado de contado para los ejercicios 2023 y 2024. La condición es no registrar deudas con ATP.

Finalmente, se restablece también la vigencia del incentivo fiscal a grandes contribuyentes. “Si tienen un buen cumplimiento fiscal, tendrán una alícuota efectiva inferior; esto es un incentivo para el contribuyente que cumple”, sostuvo.

Mejores sueldos, promociones con TUYA y desendeudamiento

Capitanich reiteró que la medida forma parte de un paquete de medidas para mejorar la situación económica de las y los trabajadores en un contexto nacional de instabilidad económica. Fue así que en materia de salarios a trabajadores estatales, el Gobierno puso en marcha un cronograma de aumentos que de enero a agosto implicó una suba del 70 por ciento, por encima del porcentaje de inflación. “Estamos cumpliendo con nuestro objetivo de que el salario le gane a la inflación”, apuntó.

Además, en las últimas semas semanas se puso en marcha la Promoción “Mes de las Infancias” y la vuelta de los “Superdías» de descuentos en supermercados y farmacias. “Hablamos de entre 20 y 27 mil pesos de reintegro tope a través de todas esas operatorias; es un gran alivio para el bolsillo de los consumidores”, remarcó.

En paralelo se refirió también al anuncio del NBCh de una línea de unificación de deudas con seis meses de gracia para activos y pasivos de la Administración Pública. En números, la medida alcanzará a 23.999 activos y pasivos, por un stock de 12.334 millones de pesos que permitirá liberar hasta un 25% del ingreso disponible, dependiendo de cada caso.

Sector productivo

El gobernador recordó además que para comerciantes también se lanzó una línea de hasta 10 millones de pesos de financiamiento con 88 por ciento de tasa de interés, lo que les permite adquirir bienes en un contexto de incertidumbre y acumular stock para su comercialización. En paralelo, se implementó un paquete de beneficios para el sector productivo con 400 millones de pesos de subsidio directo por emergencia en concepto de aportes no reintegrables para productores agrícolas, 300 millones pagados en el primer semestre y 390 millones más en proceso de amortización para ganaderos.

“Y tenemos 380 millones que estamos trabajando con financiamiento del Seguro Multiriesgo para productores de girasol que son 302, además de mecanismos de financiamiento para productores agropecuarios”, añadió. Otra de las medidas dirigidas a mejorar los ingresos de las familias tiene que ver con el congelamiento de la tarifa de Secheep durante este año. “El Estado provincial está haciendo todo lo humanamente posible”, afirmó.