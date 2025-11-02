Capitanich «se guardó» las urnas internas y utilizó los resultados electorales para auto consagrarse nuevamente presidente del PJ

Resistencia. El peronismo chaqueño renovó sus autoridades y definió una conducción Jorge Capitanich, que se impuso a sí mismo como presidente, pretendió también imponer a su hija Guillermina como vice, destacando que la nueva composición expresa experiencia, territorio y renovación. Sien embargo muchos intendentes le bajaron el pulgar al sucesión hereditaria.

Capitanich destacó la impronta de unidad, asegurando que hubo apertura hacia todos los sectores del movimiento. El ex gobernador y electo senador nacional volvió a quedar al frente del Consejo Provincial partidario, usando el acompañamiento de más del 45 por ciento de los chaqueños en las últimas elecciones para evitar elecciones internas donde el universo peronista no quiere participar. Así Partido Justicialista del Chaco inició una nueva etapa, otra vez con Coqui, de reconstrucción y fortalecimiento político. Finalmente muchos le bajaron el pulgar a la hija de Coqui, e Inés Ortega, intendenta de Fuerte Esperanza, fue pronunciada como vicepresidenta.

La flamante conducción propone un peronismo abierto al diálogo y al trabajo colectivo en toda la provincia, con la decisión de reconstruir la fuerza política en cada comunidad y espacio de participación. La dupla Capitanich-Ortega simboliza la articulación entre la trayectoria de gestión y la nueva generación de dirigentes que buscan interpretar los desafíos del actual escenario político y social, se señaló.

“Este es un tiempo de reorganización, de encuentro y de trabajo colectivo. Más del 45 por ciento de los chaqueños nos eligieron en la última elección, esto habla de un movimiento que no baja los brazos y que busca construir a partir de la escucha, el trabajo y la representación en todo el territorio”, destacó Capitanich.

Por su parte, Ortega, respaldada por intendentes del norte provincial, afirmó: “El peronismo vive en cada barrio, en cada comunidad del interior, en cada trabajador que resiste y en cada mujer que sostiene su hogar. No hay conducción posible sin pueblo; y no hay pueblo organizado sin un peronismo fuerte”.

Desde la nueva conducción partidaria anticiparon que el objetivo inmediato será consolidar una agenda que convoque a intendentes, legisladores y militantes de todos los sectores, con la mirada puesta en una etapa de reconstrucción política y social.

La estructura partidaria se completa con la participación del movimiento obrero, representado por Isaías Alegre, referente de la CGT, quien ocupará la segunda vicepresidencia con el compromiso de aportar la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras.

En tanto, el Congreso partidario del PJ chaqueño también renovó su conducción, que quedó en manos de Miguel Sotelo, del espacio Primero Chaco, y de la diputada María Luisa Chomiak.

Ambos dirigentes reafirmaron la voluntad de construir un peronismo unido, plural, participativo y representativo de todas las expresiones del movimiento.

