Capitanich y Alberto Fernández abrieron el VIIº Congreso Internacional sobre la Discapacidad

El gobernador Jorge Capitanich y el presidente de la Nación Alberto Fernández inauguraron, este lunes, el 7° Congreso Internacional Sobre Discapacidad (CID). Además, se desarrolló el Foro Global para la Inclusión y la Discapacidad, y la 10° entrega de los Premios Mundiales de la Ciencia EUREKA 2023. En ese marco, anunciaron que entre agosto y septiembre de 2023, el Chaco alcanzará las 100.000 pensiones no contributivas, “que son un derecho que tienen las personas con discapacidad”, destacó el mandatario provincial.

“Es el máximo nivel de inclusión en la historia de la provincia, y nos va a permitir garantizar un derecho social”, agregó Capitanich, en la apertura del evento, que contó con la participación de la vicegobernadora Analía Rach Quiroga.

En la misma línea, el presidente de la Nación explicó que, durante su mandato, se entregaron unas 350.000 pensiones no contributivas, que es más del doble que otorgó la gestión de Juntos por el Cambio.

Bajo el lema “Queremos Hablar de Capacidad” el evento tiene lugar en Resistencia desde 31 de julio hasta el 2 de agosto donde participan 4.500 personas, en Charata el 3 de agosto donde hay inscriptas 2.500 personas y en General San Martín el 4 de agosto donde se espera a 2.000 participantes.

El CID, que reúne a disertantes de 15 países, es un espacio teórico que tiene como objetivo adoptar e impulsar medidas que se establezcan como políticas públicas y promocionen los derechos de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta agendas políticas y convenciones internacionales.

Los premios Eureka 2023 son entregados por el Consejo Mundial de Académicos y Expertos Universitarios y es un reconocimiento a las mejores prácticas científicas y productos académicos de significativa actuación socioeducativa a nivel mundial. En la oportunidad, Fernández y Capitanich fueron reconocidos con el premio de Ciencia Mundial por la Vida.

Chaco, provincia pionera en políticas públicas inclusivas

“Chaco es reconocida por su trabajo y avances en lo que respecta a la discapacidad, con políticas públicas sensibles y empáticas que tienen como fin, entre varios objetivos, que las personas con discapacidad garanticen su autonomía e independencia”, aseguró Capitanich.

Chaco tiene un sistema de inclusión en el que 15.000 personas con discapacidad cuentan con asistencia profesional, además, la Provincia emitió 57.597 certificados únicos de discapacidad (CUD), hay 49.623 personas con discapacidad registradas y se entregaron 22.188 ayudas técnicas y sociales, 94.066 pensiones no contributivas y más de 230.000 consultas recibidas. Capitanich recordó que, “en 2007 solo había 1.500 personas con CUD, las que encontraban asistencia médica solamente en el hospital Perrando”, cobertura que hoy se amplió a nueve efectores sanitarios”. A todo ello se suma la entrega de más de 3.000 soluciones habitacionales para personas con discapacidad.

“Chaco necesitaba tener una política de Estado que trascienda en el tiempo, por eso desde el 2012, y de forma consecutiva, la provincia es el escenario de eventos nacionales e internacionales cuyos resultados son plasmados en políticas públicas inclusivas”, rememoró.

Capitanich agradeció al gobierno nacional por garantizar el derecho al acceso a las pensiones no contributivas para las personas con discapacidad y anunció que Chaco llegará a 100.000 pensiones no contributivas en dos meses. “Es el máximo nivel de inclusión de la historia de nuestra provincia”, señaló y recordó que en el 2007 no llegaba a 20.000. En este orden, hizo hincapié en la transformación conceptual de ser beneficiario o beneficiaria a pasar al ejercicio efectivo de un derecho social acreditando su condición permite garantizar igualdad de oportunidades y equidad de acceso, a través de un método transparente.

“El CID es un escenario que nos permite reflexionar sobre cuestiones importantes como visibilizar las políticas en torno a la discapacidad, generar apertura y empatía es parte de nuestra labor”, aseveró. Destacó el trabajo de las instituciones que dan contención a las personas con discapacidad: “Lo que ustedes hacen es de un amor infinito”, comentó.

“Este es un polo de discapacidad que llegó para quedarse, forma parte de una política de Estado. En el que vamos a hablar de discapacidades. En el que vamos a sensibilizar a las personas para que existan partidas presupuestarias para asignar, sino también corazones sensibles para entender y transformar la realidad, promoviendo igualdad de oportunidades”, concluyó el gobernador.

Alberto: “Entregamos 350.000 pensiones no contributivas”

El presidente de la Nación se refirió al anuncio del gobernador y recordó que cuando asumió la presidencia, el Estado mantenía una deuda con prestadores que ascendía a 5.100 millones de pesos. “La misma fue pagada en el transcurso de 90 días y desde entonces esos prestadores cobran en 45 días contra los 120 días que tardaban en cobrar antes”, destacó.

Asimismo, detalló que durante toda la gestión de Juntos por el Cambio se entregaron 163.000 pensiones no contributivas, se dieron de baja 170.000 y se dejaron cajoneadas otras 140.000. “Nosotros, entregamos 350.000 pensiones no contributivas, es decir más del doble, restituyendo las 170.000 que se dieron de baja en el gobierno de Macri”, sostuvo.

En ese sentido explicó que se logró dar más pensiones, producto de mecanismos de acceso mucho más ágiles. “Estas no son un beneficio, son un derecho y esta mirada es muy distinta, porque si creo que es un beneficio puedo entregarla o no, pero si es un derecho tengo que entregarlas y punto”, dijo.

También llamó a no olvidar lo que Capitanich hizo todos estos años por el Chaco. “Es un gran gobernador. No pierdan la oportunidad de tenerlo nuevamente”, dijo y agregó: “Coqui tiene una sensibilidad sobre la necesidad de los más humildes y me llama para contarme avances de obras como el del gasoducto y cuántos serán los chaqueños que se verán beneficiados con eso, es decir que él no está trabajando por la campaña, está trabajando por y para el pueblo”.