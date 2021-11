Carim Peche: «nos espera un gran desafío, no defraudar la confianza del pueblo”

Sáenz Peña. Carim Antonio Peche, que intentará ser reelecto este domingo, visitó LT16 AM950 y sostuvo que «no hay cheque en blanco», e hizo referencia a que «la desilusión de la gente busca esperanza en nosotros, y esa confianza no podemos defraudar».

Peche analizó que el resultado de las PASO abre interrogantes, “no podemos mirar los resultados obtenidos en las PASO sin preguntarnos que fue lo que motivo a la ciudadanía a votar por Chaco Cambia, porque debemos tener los pies sobre la tierra, porque la geste está asqueada de como es ninguneada o la buscan por un voto y le dan algo como este `plan platita´que vergonzosamente pusieron en marcha», dijo y agregó que «y por otra cosa que debemos tener muy presente es cual es el desafío y la responsabilidad que nos toca ahora a nosotros, para no defraudar la confianza que nos otorga el pueblo con su voto, la desilusión de la gente busca esperanza en nosotros, y esa confianza no podemos defraudar, pero no hay cheque en blanco”.

Peche también analizó el contexto de la coalición opositora, y destacó «pudimos unificar criterios entre las lineas participantes en las PASO, y responsablemente por ese voto de confianza que los electores nos dieron tenemos que obrar en consecuencia, y creo que hemos trabajado mucho por la unidad, y para comprender que el objetivo es ganar no solo en noviembre sino marchar a la búsqueda de que el Chaco tenga un gobierno pluralista, con gente humilde que los gobierne, con oportunidad de desarrollo y progreso de la mano del sector agropecuario».

Sobre la ciudad Termal hizo referencia a la gente diciendo «no tengo como pagarle este cariño, y el mensaje que puedo dar es que desde esta ciudad, con Bruno, con Gerardo, con Silvina Canteros y con toda la militancia vamos a emprender ese resurgimiento de la esperanza en el Chaco”.

“Yo soy consciente que los votos no son míos, de ni de Bruno, ni de Rozas, son votos de la gente que castigó a un gobierno nacional sin escrúpulos, que hizo todo lo contrario por someter al pueblo argentino, y la gente votó una opción, que somos nosotros, y por eso castigó en Sáenz Peña a la dirigencia del peronismo que no sabe interpretar las necesidades del pueblo”, dijo.