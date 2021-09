Carlos Martínez: «pedimos que la bronca se transforme votando alternativas”

Resistencia. Precandidatos y precandidatas de la Lista 504 Vamos con Vos realizaron esta mañana una conferencia de prensa en el marco del cierre de campaña de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo 12 de septiembre.

Rodeados de los hombres y mujeres de toda la provincia propuestos para ocupar las bancas que se renuevan en la Legislatura local y el Congreso nacional, los precandidatos a diputado nacional, Carlos Martínez, y a diputado provincial, Patricia Lezcano, encabezaron la rueda de prensa y convocaron a la ciudadanía a participar de los comicios de domingo.

“Un buen resultado para nosotros es que la gente participe, que vaya a votar, porque nunca como este 12 de septiembre y este 14 de noviembre se juega tanto en la Argentina y en el Chaco”, aseguró el exlegislador provincial.

En esa línea, advirtió que de lo contrario “podemos tener 20 años más de pobreza, asistencialismo fracasado, de profesionales que nos van del país, de una juventud exiliada en su propio país por la pobreza, por la falta de oportunidad”.

“El poder es el voto de la gente, que no lo desperdicie que la bronca la transforme votando a alternativas que pueden sacarla de esta situación”, expresó Martínez y señaló que, “en esa dirección, si hay participación de la gente, propuestas como Vamos con Vos seguramente van a tener su reconocimiento en las urnas. Estamos absolutamente convencidos que cada vez está más madura la sociedad en la recepción a propuestas de salida de la grieta”, sostuvo.

En cuanto a la campaña que culmina hoy, Martínez hizo un “balance demasiado, auspicioso y muy positivo dentro de un contexto de mucha carencia en lo socioeconómico y mucho dolor también. La gente nos ha recibido bien”, afirmó.

“Hay una insatisfacción de varios años ya respecto de la situación que se está viviendo de falta de trabajo, de oportunidades, de caída del salario real, el sector docente sobre todo con muchas quejas y muchas broncas”, reconoció.

Y, en ese sentido, recordó las propuestas de la lista que encabeza: “Hemos realizado un compromiso de cara a la sociedad fundamentalmente y a los otros sectores políticos para ir avanzando punto por punto en esto en lo que nos han metido, porque la gente no tiene la culpa de lo que pasa en las últimas décadas en Argentina, no tiene la culpa tanto de que el kirchnerismo y el macrismo no tengan un proyecto de país, ni una salida”.

“Vamos de la mano de la propuesta de referencia de Florencio Randazzo en provincia de Buenos Aires, de la mano de un tercer espacio y de la mano de estas propuestas y con estas ganas y energías que nos viene de la gente, porque mucha gente pese al dolor y las privaciones, nos da ejemplo fortaleza”, sostuvo el precandidato a legislador nacional.

“Hay una reserva moral en nuestra sociedad, esa energía la tomamos y la queremos transformar en una alternativa política, que estamos seguro vamos a tener un buen resultado en estas PASO”, cerró.

“LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, EL EJE FUNDAMENTAL

La precandidata a legisladora nacional también se refirió a las expectativas de cara al domingo y contó como vivieron estas semanas de campaña. Además, hizo hincapié en los derechos de las mujeres como “eje fundamental” de la propuesta de Vamos con Vos.

“La situación de la familia, de los vecinos y las vecinas, no es la mejor. Entre toda esa desazón y esa angustia, el recibimiento fue muy bueno. El diálogo que pudimos mantener con cada uno de ellos, trasladándoles nuestra propuesta y sobre todo escuchando sus preocupaciones, sus inquietudes, eso es lo que vamos a tratar de llevar a la Cámara de Diputados de Chaco, también al Congreso nacional para resolver justamente esto que preocupa y mucho hoy a la sociedad de Chaco, como es la falta de trabajo, la educación y, por supuesto, nuestro eje fundamental que son los derechos de las mujeres”, aseveró.

Lezcano además se refirió a la problemática de la inseguridad y reconoció que “en general siempre se plantea” y que “también preocupa no solo a la ciudadanía sino fundamentalmente a las mujeres”.

“Es algo que nos expresan, el tema de transitar libremente por las calles, hoy no tenemos ciudades que sean seguras, sobre todo en horas de la noche. Es un tema muy importante que también vamos a abordar desde la Legislatura con seguridad”, afirmó.

Pensando en el domingo, el mensaje de Lezcano a los votantes fue “la participación sobre todo este domingo, que pueda ese voto llevar a una alternativa como la que presenta Vamos con Vos, la Lista 504 A. Le pedimos a todas y todos el acompañamiento este domingo 12 y reafirmando eso el 14 de noviembre”.