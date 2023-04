Carlos Pereira, Nora Gauna, Luisina Lita y Pedro Egea, con encendidos discursos fijan postura sobre el Materno Infantil

Sáenz Peña. El tema se debatió ante la llegada de vecinos de una Fundación alineada al Peronismo, que planteó la negación de la comuna a la obra. Nora Gauna habló de «una movida», Carlos Pereira aseguró que hay «caprichos» de por medios, y Luisina Lita se indignó por que se recuerde que el hospital viejo que se busca demoler es del tiempo de Perón.

CONCEJAL CARLOS PEREYRA

Al hacer uso de la palabra el presidente del Bloque del PJ Carlos Pereyra recalcó que lo que interesa en este momento es que se haga la obra, remarcando que «no está poniendo el foco donde realmente corresponde y es en la salud de nuestros niños».

Dijo que una sola palabra resume lo que está ocurriendo con el Hospital y es «capricho», «un simple capricho de ambas partes nos está privando de tener un hospital».

Pereyra dejo aclarado que «lo que nos interesa es que sea la obra que realmente Sáenz Peña sea el centro donde todas las localidades vecinas tengan la posibilidad de tener un Hospital Materno Infantil».

CONCEJAL NORA GAUNA

Por su parte la titular del Bloque Chaco Somos Todos expresó: «Nadie, ni el intendente, ni los concejales, y ningún funcionario de Presidencia Roque Sáenz Peña está en contra de la construcción del hospital Materno Infantil, eso está clarísimo, solo que la Provincia no quiere discutir con nadie ningún punto. Nadie se niega al hospital»

Para la concejal Gauna, esta discusión «es una movida». «Me parece bien, pero tiene que ser clara, no es pidiendo que se haga el hospital, es pidiendo que se haga el hospital bajo las condiciones que impone el gobierno provincial, son dos cosas distintas».

CONCEJAL LUISINA LITA

Por otro lado, la concejal Luisina Lita también dio su opinión sobre la construcción del Hospital Materno Infantil criticando la decisión del Ejecutivo Municipal que dijo que se iba a hacer cargo de la reconstrucción del viejo hospital. «¿El municipio va a pagar todas las refacciones del hospital por el pueblo? ¿En serio?, ¿Saben cuánto sale de redireccionar todo?».

También, lamentó que se hiciera referencia a que ese hospital fue construido por Juan Domingo Perón, «¿a nosotros nos van a correr con eso?, nosotros sabemos que los privilegiados son los niños y si lo tenemos que demoler, lo vamos a demoler, lo vamos a demoler para que los niños y las niñas y las madres tengan privilegios y no como sucede ahora que tenemos que salir corriendo y que el municipio también tiene que ponerla para llevar a los niños a Resistencia», señaló Lita.

Pidió la concejal Luisina Lita «un poco de cordura, porque el municipio no puede asumir esos costos porque tiene que encargarse de un montón de otras cosas, entonces no puede y no debe asumir esos costos», concluyó.

CONCEJAL PEDRO EGEA

El presidente del Concejo Municipal Pedro Egea, luego de escuchar a las partes dio su respuesta institucional al respecto y dijo que «lo peor que se podría hacer es politizar, desde el partidismo político este tipo de cuestiones que tiene que ver con la salud». Enumeró las reuniones que se llevaron a cabo en Resistencia con la presentación de proyectos y dijo que poner en consideración un sí o un no, no es la discusión porque no hubo tal cosa. «No voy a usar esto partidariamente porque muy lejos estaría de eso, por respeto».

Pidió Egea manejar con cautela esta situación, «ustedes nos entregan el petitorio y esto es lo que puedo responderles, siendo testigo de lo que paso en todo este tiempo en torno a la construcción del Hospital Materno Infantil, pero bajo ningún punto de vista voy a utilizar esto partidariamente, quiero que quede claro eso».

Fuente: DiarioChaco