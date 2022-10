Caso Tropicumbia: Juárez, el destituido por «estafas inmobiliarias» defiende al usurpador

Sáenz Peña. Tras algunos años de haber sido destituido por considerarlo «organizador» de una asociación ilícita lo que se llamó «la Mafia de las Tierras» o «Causa Estafas Inmobiliarias», Pedro Juárez, el ex juez, vuelve al ruedo en una causa ruidosa asumiendo la defensa técnica del quinielero Tito Rodríguez, acusado y denunciado por usurpación.

Juárez recientemente hizo declaraciones hablando de la situación legal que se discute en torno a la ex Tropicumbia, donde la dueña de la propiedad señala que el inquilino no se quiere ir pese a haber finalizado el contrato hace años, y donde el defendido del ex juez destituido asegura haber invertido una cifra cercana a los $20.000.000.

Juárez quiere reunirse y entrevistarse con el procurador general doctor Jorge Canteros, el jefe de los fiscales, porque quiere acusar a Marcelo Soto de incompetencia. Juárez asegura que en el lugar, cuya posesión hoy la tiene la dueña real, había moviliario de su representado el quinielero que desapareció, sin embargo no puede dar constancia de ello, ni las inversiones que supuestamente se habían hecho hace un tiempo.

Pedro Alejandro Juárez es el mismo que en noviembre de 2017 el Consejo de la Magistratura como jurado de Enjuiciamiento destituyó por amplia mayoría. Pedro Alejandro Juárez estaba acusado de irregularidades en la tramitación de 66 expedientes ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 1, mientras este se desempeñaba como titular de ese fuero.

Y en en un fallo dictado en agosto de 2021, el máximo tribunal argentino, la Suprema Corte, rechazó el recurso de queja del extitular del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Sáenz Peña y dejó firme la destitución por mal desempeño de noviembre de 2017. Con lo que quedó cerrado el caso, es decir, Juárez luego de la investigación realizada por la fiscal Lupi fue bien destituido.

Cabe recordar que Lupi sacudió el establishment judicial en el marco de lo que se llamó «la Mafia de las Tierras» o «Causa Estafas Inmobiliarias», y en ese contexto lo investigó por Prevaricato, Incumplimiento de los deberes de Funcionario Público, abuso de autoridad y Asociación Ilícita en carácter de «organizador».