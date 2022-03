Cementerio: los vecinos no dejan de quejarse por el «abandono» y la falta de limpieza

Sáenz Peña. Recientemente las críticas se encendieron nuevamente, según evidencia una publicación de ChM. Fue después que desde el Cementerio se dijera que «perros» se comían los cadáveres.

«No vendo nada solo quiero mostrar cómo está el cementerio de Sáenz peña para que vean que en el cementerio nadie limpia el pasto ya le está pasando a los panteones», publicó una usuaria de la red social facebook.

Autoridades municipales visitaron el lugar hace semanas, dispusieron la colocación de cámaras. Pero más allá del tema seguridad, fundamentalmente el robo de placas y otros elementos, la gente se queja por los pastizales que no tienen atención alguna. «Ahí se paga la cuota, no lo mantienen», citó otra vecina en una publicación que se puede ver en este link https://www.facebook.com/groups/comprayventasp/permalink/2162719607221859/?sale_post_id=2162719607221859

«Es cierto ayer fuí al cementerio y vi el yuyal… los costados para entre las tumbas no se puede pasar», criticó otra persona.

Otro usuario señala: «Si todos , y cada unos de nosotros limpiáramos el lugar que nos corresponde , no estaría mal ,no ? no cuesta nada sacar los yuyitos . creo que los que tenemos abandonados a nuestros familiares que descansan en el lugar somos nosotros».

«Para eso el Municipio cobra impuestos y asigna personal que presta servicios en el cementerio», recriminó otro forista, y alguien agregó: «Avisenle a JARA q la foto es actual».