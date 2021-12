Centeno: “Tenemos lamentablemente un ascenso de casos”

Resistencia. En conversación con radio La Red, la ministra de Salud del Chaco habló de la situación epidemiológica de la provincia.

La ministra de Salud Pública de la Provincia del Chaco, Carolina Centeno, dialogó con radio La Red sobre el pase sanitario, el escenario epidemiológico de la provincia y la reducción del intervalo de aplicación de la vacuna de refuerzos contra el covid-19.

En primer lugar, la ministra indicó que se encuentran trabajando en diferentes acciones relacionadas a las fiestas de fin de año, “tenemos lamentablemente un ascenso de casos, que no solamente es aquí en la provincia, sino en todo el país, con dos variantes circulando”, señaló y recordó a los ciudadanos las medidas de bioseguridad que se debe tener en cuenta (distanciamiento, lavado de mano, uso de barbijo, inmunización).

Asimismo indicó que también se encuentran diagramando todas las acciones para el año 2022.

En cuanto al pase sanitario aclaró que se trata de la presentación del carnet completo de vacunación, ya sea por al app de Tu Gobierno Digital, Cuidar o Mi Argentina. También es válida la presentación del carnet físico en donde figuren las vacunas. “Con el hecho de acreditar un esquema completo la persona puede participar de cuatro actividades que son las de mayor riesgo: viajes grupales, boliches, salones de fiestas y eventos masivos de más de mil personas, tanto en espacios abiertos o cerrados”, detalló.

En esta línea, expresó son “herramientas para cuidarnos un poco más y tener todo el refuerzo necesario para luchar contra estas dos variantes que realmente empiezan a tensionar los sistemas sanitarios, pero no con respecto a la internación sino en relación a la demanda en los lugares de hisopados, en las guardias o en los consultores de febriles donde mucha gente va a testearse y eso necesita de un refuerzo desde el sistema sanitario”.

Asimismo, en relación a la población vacunada, destacó que los mayores de 60 años tienen en su mayoría el esquema completo, en cambio el grupo de 18 a 39 años es el que menos segunda dosis tiene aplicadas. “Los esquemas completos y los refuerzos nos permiten defendernos ante estas variantes muy contagiosas, como lo son la Delta y la Ómicron”, destacó la ministra.

Reducción de intervalo de aplicación de tercera dosis

El gobierno provincial en consenso con el Ministerio de Salud de la Provincia y de Nación, junto a las otras 23 jurisdicciones del país, tomó la decisión de acortar a cuatro meses la aplicación de la tercera dosis contra COVID-19 para los agentes de salud y adultos mayores de 60 años. Para el resto de la población el intervalo es de cinco meses.

En este marco, la ministra explicó que la dosis de refuerzo es importante ya que “recuerda al cuerpo que alguna vez fue vacunado, genera una gran cantidad de anticuerpos en sangre y permite que esa persona tenga defensas activas”.

La ministra aclaró que la vacuna sirve para prevenir la enfermedad en su estado grave y la muerte, no así el contagio, “podemos contagiarnos igual con vacuna y podemos contagiar a otras personas que no estén vacunadas o que no tengan completo el esquema y que además tengan factores de riesgos, por lo que tienen la posibilidad de enfermarse gravemente y fallecer”, indicó.

Para finalizar remarcó que el compromiso de cuidados “no es solo de un sistema sanitario que esté dispuesto a cuidar, es también de la voluntad de la comunidad de poder apropiar estas medidas que están ya por fuera del sistema sanitario”.