Chaco presentó línea de crédito “NBCH + Semillas” para productores algodoneros

El Nuevo Banco del Chaco, junto al Ministerio de Producción, anunció la nueva línea de crédito “NBCH + Semillas”, destinada a acompañar a los productores algodoneros inscriptos en el SIPACH (Sistema de Productores Algodoneros del Chaco) de hasta 100 hectáreas, con un corte de 150 hectáreas.

Esta operatoria ofrece tasas preferenciales y financiamiento flexible para la compra de semillas de algodón certificadas, en el marco de la asistencia dispuesta por el Gobierno provincial, que contempla una bonificación del 60% del costo de la semilla.

El crédito prevé un monto máximo de hasta $8 millones por productor, con un plazo de hasta 24 meses y un período de gracia de hasta 12 meses para el pago de capital.

El objetivo es facilitar el acceso al financiamiento formal a pequeños y medianos productores, permitiendo iniciar la campaña con mejores condiciones e impulsar su inclusión financiera dentro del sistema provincial.

La línea estará disponible a partir del 11 de noviembre de 2025 en todas las sucursales del Nuevo Banco del Chaco.

Cabe recordar que la bolsa de semilla certificada para una hectárea tiene un costo de 36,50 dólares, lo que representa solo el 40% del valor de mercado, ya que el 60% restante es bonificado por el Gobierno provincial.

Para aquellos productores que no puedan abonar ese 40%, el NBCH pone a disposición esta línea de crédito accesible y adaptada a sus necesidades productivas.

