Chapo puso play y echó a girar el casete: «recomponer salarios va a llevar tiempo»

Resitencia. El ministro político de Capitanich sostuvo que será un proceso gradual, que va a llevar tiempo, y no será de una sola vez.

Adelantó que, por parte del Ejecutivo, a UPCP se hará una propuesta en base a los acuerdos que se hicieron con el sector docente.

La oferta hecha al gremio fue del 11 % de aumento desde el mes de marzo, en relación al acuerdo alcanzado con los docentes, y una revisión de forma trimestral para negociar nuevamente a principios de abril.

El gremio UPCP solicita $5000 más al refrigerio y un esquema de aumento del 50% en el salario. “No podemos comprometernos hoy a dar ese incremento del sueldo ni lo demandado al refrigerio, porque estamos hablando de sumas que no nos permiten bajo ningún punto de vista cumplir.

Por otra parte, Chaco viene vapuleado por los movimientos sociales y las manifestaciones, en muchos casos movimientos generados por el propio Peronismo, sin embargo el ministro sostiene: “Me parece que todavía hay algunos que no comprenden la situación y que tienen alguna finalidad política, de lo cual no tengo ninguna duda y me hago cargo de lo que digo. Estas personas buscan de alguna forma enrarecer el clima social en la provincia”.