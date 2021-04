Cloacas: Sameep realizó inspección para buscar contener el rebalse de cámaras

Sàenz Peña. A través de Radio La Red Omar Chávez, director de la Zona II de Sameep, informó cómo están trabajando para evitar que las cámaras rebalsen. Explicó cuál sería la solución momentánea mientras se aguardan por obras estructurales necesarias que requieren financiamiento de tipo internacional por el monto y la envergadura.

Chavez explicó que se encuentran trabajando en la zona aledañas al Hotel Gualok, para mejorar la descarga de los afluentes hacia un canal más próximo, para solucionar los inconvenientes de la zona. “Estamos haciendo un trabajo de inspección cámara por cámara para encontrar una alternativa y que esto no vuelva a ocurrir”, explicó.

En esta línea indicó que a raíz de las lluvias, las redes colapsan porque los desagües pluviales están conectados a la red. “Una vez que esto se normalice, que se desagote el agua de lluvia, vamos a realizar la conexión de unas cámaras para solucionar este problema”, afirmó.

Por otra parte explicó que una de las problemáticas de la ciudad y de la mayoría de las localidades es que los pozos y el servicio cloacal no se calcula en base a los desagües pluviales, sino en base al consumo de los domicilios y a un número de conexiones.

«El problema de Sáenz Peña es que si bien se hacen viviendas, no se extendió nuestra red, tenemos un barro que todavía no se conectó, el barrio Milenium, que se hizo con red cloacal pero no está habilitado todavía porque hay que hacer una modificación en varios pozos para que pueda funcionar de manera correcta”, indicó Chavez.

Asimismo explicó que cuesta mucho regularizar el servicio debido a que se demora bastante tiempo en desagotar, “por eso después de cada lluvia se suele ver en la esquinas que rebalsan las cámaras”, señaló.

Para finalizar afirmó que continúan trabajando para mejorar cada día el servicio.