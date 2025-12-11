Con Ferro promovido al Gabinete, Reguera será diputado provincial

Sáenz Peña. Tras el anuncio hecho este miércoles, la renuncia o licencia de Ferro permitirá el arribo a la Legislatura de Edgardo Taty Reguera. El saenzpeñense de estrecho vinculo con el intendente Bruno Cipolini se sumará a Marilyn Rodríguez y Ernesto Blasco, y Sáenz Peña volverá a tener 3 diputados.

La llegada de Julio Ferro al ministerio de Gobierno dará lugar a una renuncia o licencia en su cargo de diputado provincial, para el que fue electo en mayo pasado, oportunidad en que le enrostraba a Capitanich que sería testimonial. Renunciando o pidiendo licencia Ferro permitirá el arribo a la Legislatura del saenzpeñense Edgardo Taty Reguera, el ex presidente del Consejo de la Magistratura de estrecho vinculo con el intendente Bruno Cipolini, quien sigue consolidando su acompañamiento al gobernador Zdero.

En una Legislatura con paridad de 16 a 16, y con muchas caras renovadas, sin legisladores que tengan oficio y por sobre todo oratoria, Reguera, que desde hace tiempo fue uno de «los pegadores» más encarnizados para castigar la figura del ex gobernador Capitanich y su relación política con piqueteros, se convertirá en una fuerte apuesta en la Cámara de Diputados.

Julio Ferro fue confirmado hoy como Ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos; junto a Diego Gutiérrez que será Ministro de Desarrollo Humano. Respecto a los reemplazos para este tipo de casos, por la Ley de paridad de género debe ser hombre por hombre y mujer por mujer, independientemente de quien siga en la lista, pero para el caso de Reguera el abogado ocupaba el 9 lugar detrás de Marilyn Rodríguez.

