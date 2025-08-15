Con participación del Ejercito continúa el operativo de asistencia en El Impenetrable

Impenetrable Chaqueño. En conjunto con Nación y el Ejército Argentino, el Gobierno del Chaco avanza con la entrega directa (SIN INTERMEDIARIOS) de asistencia a familias de El Impenetrable.

En articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y el Ejército Argentino, se llevó adelante hoy la cuarta jornada del Operativo Impenetrable N°128, que se desarrolla sin intermediarios y con presencia directa del Estado en territorio.

Durante la jornada, se distribuyeron módulos alimentarios y bidones de agua a familias de distintos parajes, garantizando que la ayuda llegue de forma inmediata y segura.

CRONOGRAMA PARA ESTE VIERNES 15:

El operativo finalizará este viernes 15, desde las 8:00, en los siguientes puntos:

-Lote 6

-Lote 39

-Lote 614

-Las Vertientes

-Los Milagros

-Santa Carmen

-La Pelolé

“Seguimos llegando a cada rincón del Chaco, con asistencia directa y el compromiso de estar presentes donde más se necesita”, destacaron las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano.

