Concluye la agenda internacional del Norte Grande de las que participa el gobernador Zdero

Portugal. En el marco de la misión institucional del Norte Grande en Portugal, el gobernador Leandro Zdero acompañó una intensa agenda de actividades junto a representantes de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Formosa, orientadas a fortalecer la cooperación económica, tecnológica y empresarial con el país europeo.

Uno de los encuentros fue con AVILUDO, una de las principales distribuidoras alimentarias de Portugal, dedicada al canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering). La empresa se especializa en el suministro de carnes, pescados, productos frescos, congelados, elaborados y no alimentarios. En ese marco, se presentó el catálogo de productos chaqueños, con el fin de abrir nuevas oportunidades de comercialización y cooperación comercial.

Asimismo, Zdero y los representantes del Norte Grande se reunieron con Jorge Costa, en representación del Grupo Visabeira, un holding multinacional con más de 16.000 trabajadores y una de las principales corporaciones empresariales de Portugal, con presencia en 18 países. El grupo desarrolla actividades en los sectores de industria, energía, tecnología, construcción, telecomunicaciones, turismo, servicios e inmobiliaria. En 2024 alcanzó un volumen de negocios récord de 2.265 millones de euros. Durante el encuentro, se analizaron posibilidades de cooperación en infraestructura, energía y tecnología aplicada al desarrollo regional.

En el marco del Web Summit Lisboa 2025, el gobernador Zdero mantuvo además un encuentro con el CEO de Microsoft Portugal, Andrés Ortolá, donde se abordaron temas vinculados al desarrollo de startups tecnológicas, innovación digital y oportunidades para emprendedores del Norte Grande. El Web Summit es uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, que reúne a líderes empresariales, inversores y gobiernos para debatir sobre el futuro de la tecnología, la sostenibilidad y la transformación digital.

Finalmente, la comitiva mantuvo una reunión con Francisco Amaral, Investor Relations Principal de C2 Capital Partners, una empresa global de gestión de fondos de capital de riesgo especializada en inversiones inmobiliarias y energías limpias.

C2 Capital Partners opera en 15 ciudades del mundo, incluida Lisboa, y está enfocada en añadir valor estratégico a propiedades y proyectos de desarrollo en sectores como vivienda, hotelería, logística, centros de datos, biocombustibles, energía solar y eólica.

En el marco de la agenda internacional del Norte Grande, el gobernador Leandro Zdero participó junto a representantes de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Formosa de una reunión con autoridades de la Cámara Municipal de Lisboa, donde fueron recibidos por el embajador argentino en Portugal, Federico Barttfeld.

Durante el encuentro, las delegaciones provinciales y las autoridades portuguesas estrecharon vínculos de cooperación institucional, con el objetivo de fortalecer el intercambio productivo, cultural, tecnológico y educativo entre las regiones. La reunión se desarrolló a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales de Lisboa, encabezada por el secretario municipal Alberto Laplaine Guimarães, quien destacó la voluntad del gobierno local de abrir nuevas oportunidades de colaboración y cooperación con las provincias del Norte argentino.

En España

El gobernador Leandro Zdero fue recibido en la Embajada de Argentina en España, por Wenceslao Bunge Saravia, quien expresó su disposición para articular acciones que fortalezcan el crecimiento y desarrollo del país, y en particular de la provincia del Chaco.

Durante el encuentro, se abordaron diversas estrategias para promover la inversión, el comercio y proyectos de cooperación internacional, con el objetivo de generar oportunidades de desarrollo económico y social para los chaqueños.

Siguiendo con su agenda en el exterior, el gobernador Leandro Zdero mantuvo un encuentro con representantes del Santander Group, en Madrid, en el marco de gestiones orientadas a explorar fuentes de financiamiento e inversiones para el Norte Grande argentino. Del encuentro participó Carlos Hazas de Oñate, Global Director of Multinationals, Corporate & Commercial Banking del Santander Group, quien explicó las oportunidades de financiamiento disponibles para proyectos estratégicos en la región.

Además el gobernador Leandro Zdero mantuvo una reunión con autoridades del BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), una de las entidades financieras más importantes del mundo, con amplia presencia tanto en América, como en la Argentina.

Del encuentro participaron Carina Allende Siliano Manangin, directora y responsable de la banca para América Latina y África, y Oscar Díaz, subdirector de Relaciones Internacionales del BBVA. Durante la reunión se abordaron alternativas de financiamiento para proyectos estratégicos de la provincia vinculados a infraestructura, energía y desarrollo productivo.

