Confirman caso sospechoso de Coronavirus en un niño de dos años y once meses

Sáenz Peña. Esta aislado y hoy se le practica un hisopado faríngeo. Marcelo Sang, director de UME, lamentó que la gente viralice informaciones que confunden. Junto al pediatra que monitorea al menor explicó el protocolo aplicado.

En rueda de prensa, Marcelo Sang, acompañado de los médicos Largión Herrera y Marcelo Gallovich, confirmó que la Unidad Médica de la UNCAus chequea y monitora «un caso de un niño de 2 año y 11 meses, volvió el 29 de febrero de Italia, está bien, en aislamiento social con su mamá, tiene un cuadro catarral».

Según explicó el pediatra Herrera, que acompañó a Sang en la conferencia, «desde la UME realizamos la ficha epidemiológica como corresponde según el protocolo y hoy se le practica un hisopado para descartar cualquier cosa, y si el hisopado da negativo a las virosis comunes la muestra se envía la muestra a Buenos Aires para así descartar otra patología», dijo.

Por su parte Sang explicó que «el hisopado se hace en el domicilio y el resultado para saber si hay presencia de virosis comunes estará en unas tres horas, y se lo hace en el hospital local». «Hay que aclarar que lo que se está haciendo es aplicar el protocolo pedido por Nación y Provincia», insistió.

Pedido a la comunidad

Mercelo Sang insistió en remarcar que «es un caso sospechoso, solo eso, hay que pedir a la gente que no viralicen informaciones que confunden». «Hay circulando nombres que no corresponden, fotos que no corresponden, datos que no corresponden, por eso pedimos responsabilidad, es una barbaridad generar tanto pánico y terror en la sociedad», dijo Sang.