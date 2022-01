Congoja en Machagai por la muerte de la exdiputada María Elena Vargas

Machagai. Se conoció la triste noticia del fallecimiento de la exdiputada provincial María Elena Vargas en Buenos Aires. Allí se encontraba internada por un cáncer contra el que venía luchando y recibiendo tratamiento hace tiempo.

La legisladora, quien cumplió funciones hasta el 10 de diciembre de 2021, tuvo una larga trayectoria dentro del PJ chaqueño y en su último paso por la Cámara de Diputados conformó el bloque de la Corriente de Expresión Renovada (CER) junto a sus pares Andrea Charole y Elida Cuesta.

La actual presidenta de la Cámara de Diputados, Eli Cuesta, despidió a quien compartiera el bloque con un sentido mensaje a través de las redes sociales:

“Querida amiga María Elena, te despido con mucho dolor y me quedo con el recuerdo de tu hermosa amistad, me quedo con nuestros viajes a El Impenetrable, me quedo con las juntadas en tu casa, me quedo con tu activa militancia, me quedo con tu lealtad inquebrantable, me quedo con tu lucha, con tu dignidad, con las fotos que diariamente me mandabas, con tu fe y tu alegría. La peleaste siempre. Tu amor, Carlitos; tus hijos, nueras, nietos y amigos estamos orgullosos de vos. Gracias, por tanto, amiga, vamos a cumplir con la promesa de estar siempre al lado de los tuyos. Descansá tranquila. Por siempre en mi corazón”.