Cristina, estando a su lado y en el mismo acto, trató de «forro» a Alberto

Buenos Aires. Ante la fuerte interna en la que está sumida el Frente de Todos, el encuentro de los dos principales referentes pretendía ser una señal de unidad. Recorre las redes un video del acto donde se observa a Cristina contestarle a Alberto cuando éste hablaba de sus gustos hippies.

Este viernes los ojos estuvieron posados en Tecnópolis ya que allí se celebraron los 100 años de YPF y además se volvieron a encontrar Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner luego de más de 90 días.

La primera en tomar la palabra fue Cristina Fernández de Kirchner, quien entre otras cosas le dijo al presidente: «En uno de los documentos que escribí te dije que vos tenías la lapicera, te pido que la uses». Además en el discurso reivindicó la gestión de Néstor Kirchner y sus dos presidencias.

Después el que cerró el acto fue el presidente Alberto Fernández quien, haciendo homenaje a sus gustos musicales, hizo referencia a una canción de Luis Alberto Spinetta.

«No soy de los que les gusta volver al pasado. Siempre repito esa frase de la Cantata de los puentes amarillos de Luis Alberto Spinetta», comenzó el presidente y se interrumpió para hacer una aclaración: «Me río porque esta vena hippie mía a Cristina no le gusta».

«A mí me parece que los 100 años de YPF bien sirven para llamarnos a la reflexión. Spinetta decía que no me vengan con que todo tiempo pasado es mejor. Lo que viene es mejor. Hay que recordar, no hay que repetir las malas experiencias» dijo el presidente, aunque después aclaró: «Es bueno que recordemos, pero mañana es mejor. Y el mañana, es hoy, como dijo Cristina».

Pero un video que se viralizó en redes sociales se enfoca en la vicepresidente cuando Fernández hablaba y parece decir «que forro» y gira la cabeza en señal de «no». Mientras, los dirigentes que se encontraban entre el público esbozaban algunas sonrisas para bajar tensiones.